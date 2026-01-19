Zilele lui Bolojan la cârma guvernului sunt numărate! Sorin Grindeanu: „Dacă va fi necesar, schimbăm lăutarul”

Sursă: Realitatea.Net

Tensiuni majore în coaliție. Liderul PSD Sorin Grindeanu admite că premierul Ilie Bolojan ar putea fi schimbat, după ce social-democrații îl acuză că nu mai respectă „playlistul” guvernării.

Sorin Grindeanu a declarat, luni seară, că a văzut declaraţia colegului său de partid, Claudiu Manda, referitoare la premierul Ilie Bolojan şi, întrebat dacă va fi schimbat ”lăutarul”, a răspuns: ”Dacă va fi nevoie, da”.

Mai mult, Grindeanu a admis că actuala coaliţie ”scârţâie”. ”Sigur că scârţie această coaliţie şi aici nu-i vorba de prim-ministru, aici e vorba şi de alte partide din coaliţie, în speţă de USR”, a afirmat președintele social-democraților, la un post TV.

Grindeanu s-a referit la acordul Mercosur, care nu a fost discutat în coaliţie.

Advertising

Advertising

”Nu poţi să iei decizii în numele României pe zeci de ani, pe zeci de ani, repet, de acum încolo, fără să explici românilor, nu coaliţiei, nu PSD-ului, că nu despre asta e vorba, să explici românilor la ce angajezi această ţară pe zeci de ani de acum în colo. O fi bine, o fi rău. Nu ştiu, dar nu e bine să ştie românii ?! Despre asta este vorba. S-a luat pe persoană fizică această decizie, persoane fizice, ca să fiu mai corect”, a subliniat acesta.

Preşedintele PSD a precizat că social-democraţii nu au fost singurii care au ridicat această problemă în cadrul sedinței coaliţiei de luni după-amiază.

”N-am fost singuri în coaliţie când am spus că aşa ceva este inadmisibil şi nu se poate lucra într-o coaliţie de patru partide fără să informezi, făra să spui, fără să decizi în cadrul acestei coaliţii lucruri care sunt extrem de importante şi care nu sunt pe termen mediu şi scurt”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Tot luni seara și tot la un post TV, secretarul general al PSD Claudiu Manda a afirmat că premierul Ilie Bolojan ”nu cântă de multe ori din acelaşi playlist”, menționând, în context, că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie ”să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”.

Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în coaliţie.