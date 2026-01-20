Război în Ucraina, ziua 1.427 - Situație critică la Kiev, după un bombardament masiv al Rusiei. Capitala este în beznă, în condițiile unui ger năprasnic - LIVE TEXT

Forțele ruse au lansat marți dimineață un atac combinat cu drone și rachete asupra capitalei ucrainene Kiev, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă. Situația este critică în numeroase blocuri, pe rețelele de socializare sunt imagini cu țurțuri de gheață pe casa scărilor.

UPDATE 23:20 - Trump, declarații controversate înainte de Davos: ce spune despre NATO

Președintele american Donald Trump, care urmează să aibă o întâlnire cu liderii mondiali la Davos, în Elveția, a pus încă o dată la îndoială angajamentul NATO față de apărarea Statelor Unite și susține că el a făcut mai multe pentru alianță decât „oricare altă persoană, vie sau moartă”, potrivit CNN și The Guardian.

UPDATE 20:00 - Președintele belarus Aleksandr Lukașenko se alătură "Consiliului pentru Pace" al lui Trump

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a semnat marți un acord pentru a se alătura "Consiliului pentru Pace\" al președintelui american Donald Trump, cel mai recent pas în apropierea sa de Washington, după ani de izolare internațională, relatează Reuters.

UPDATE 18:20- Volodimir Zelenski: Ucraina nu-şi imaginează să facă parte din ”Consiliul Păcii” lui Trump, dacă Rusia face parte din el

Ucraina a fost invitată să participe la ”Consiliul Păcii” propus de către Donald Trump, anunţă marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Le Monde.

Însă este ”foarte dificil să ne imaginăm cum putem ne aflăm împreună cu Rusia în orice fel de consiliu”, subliniază el.

🇺🇦🇺🇸🇷🇺🇧🇾 Zelensky believes Ukraine can\"t be in the same Peace Council with Russia and Belarus — confirms Trump\"s invitation



"Russia is our enemy, Belarus is their ally — it\"s very difficult for me to imagine how Russia and I can be together in on or another council" pic.twitter.com/XMi1inV9tc

UPDATE 17:24 - Varșovia vrea să reducă ajutoarele pentru ucraineni. Piața muncii, în pericol

Guvernul polonez a început marți demersurile pentru eliminarea treptată a asistenței pentru refugiații ucraineni, introdusă în contextul războiului lansat de Rusia în februarie 2022, în condițiile în care susținerea publică pentru aceste ajutoare este în scădere, notează AFP.

„După patru ani, situația este mai stabilă” în Ucraina, a declarat Adam Szlapka, purtătorul de cuvânt al guvernului pro-european polonez, într-o conferință de presă.

UPDATE 17:00 - Războiul din Ucraina riscă să fie eclipsat de conflictul diplomatic Trump-Groenlanda: semnalul de alarmă tars de Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se declară marţi îngrijorat de o pierdere a atenţiei internaţionale faţă de Războiul din Ucraina, din cauza diferendului cauzat de veleităţile omologului său american Donald Trump cu privire la Groenlanda, relatează AFP.

UPDATE: Avertisment internațional: Centrala Cernobîl, lăsată fără alimentare din surse externe după bombardamentele Rusiei

Agenția Internațională pentru Energie Atomică este în stare de alertă, după ce bombardamentele Rusiei din noaptea trecută au lăsat Centrala nucleară de la Cernobîl fără alimentare cu energie electrică din surse externe.

UPDATE: Zelenski nu mai participă la Forumul Economic Mondial de la Davos

Zelenski a decis să nu mai participe la Forumul Economic Mondial de la Davos după atacul masiv lansat de Rusia asupra Kievului, unde peste 335.000 de oameni au rămas fără curent. Liderul ucrainean spune că va merge în Elveția doar dacă va avea o întâlnire bilaterală cu președintele american Donald Trump, cu care Ucraina lucrează la un „pachet de prosperitate”.

Zelenski consideră însă că Washingtonul poate face mai mult pentru a-l presa pe Vladimir Putin să oprească războiul. În același timp, ministrul de externe Andrii Sybiha a descris atacul asupra capitalei drept „barbar” și un avertisment pentru liderii reuniți la Davos.

UPDATE: Cum a lăsat Rusia Kievul fără energie în plină iarnă siberiană. Atacurile au vizat stațiile de transformare ale centralelor nucleare

Atacul masiv lansat de Rusia în noaptea de 20 ianuarie, care a lăsat mii de locuitori din Kiev fără energie, a vizat stații de transformare care deservesc centrale nucleare și a provocat pene extinse de electricitate, apă și căldură, potrivit autorităților locale.

Forțele ruse au atacat regiunea Kiev și capitala, precum și regiunile Zaporojie, Rivne, Odesa, Harkiv și Dnipropetrovsk, folosind drone și rachete, cu ținte atât în infrastructura critică, cât și în cea civilă.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 34 de rachete și 339 de drone, dintre care aproximativ 250 de tip Shahed, majoritatea vizând Kievul. Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 27 de rachete și 315 drone.

UPDATE - Peste 5.600 de apartamente din Kiev au rămas fără căldură în plină iarnă, după atacul rusesc cu drone

Un atac cu drone produs în noaptea de luni spre marți a lăsat fără încălzire 5.635 de apartamente din Kiev, iar malul stâng al capitalei Ucrainei a rămas fără apă, potrivit autorităților locale.

„Acest atac asupra capitalei a lăsat 5.635 de clădiri de apartamente fără încălzire. Aproape 80% dintre acestea sunt clădiri în care alimentarea cu încălzire abia fusese restabilită pe 9 ianuarie”, a scris primarul Kievului, Vitalii Klitschko, într-un mesaj publicat pe Telegram, citat de Ukrainska Pravda.

Edilul a precizat că 16 dintre cele 6.000 de apartamente afectate rămăseseră fără căldură încă din 9 ianuarie, din cauza avariilor produse la infrastructura critică în urma atacurilor anterioare.

Situația este gravă și pe malul stâng al orașului, unde alimentarea cu apă a fost întreruptă în urma atacului de marți. „Malul stâng este în prezent fără apă din cauza atacului de astăzi (n.r – marți)”, a declarat Klitschko, adăugând că echipele de utilități și inginerii electricieni lucrează pentru a restabili încălzirea, apa și electricitatea în zonele afectate.

UPDATE 8:30 - Zelenski anunță prime lunare pentru angajații din energie, în contextul penelor masive de curent

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că guvernul va introduce plăți suplimentare lunare pentru angajații din sectorul energetic, afectați de atacurile rusești asupra infrastructurii. Măsura vine în contextul în care temperaturile scăzute au agravat criza energetică, iar întreruperile de curent s-au extins în toată țara, scrie Kyiv Post.

„Trebuie să existe plăți lunare suplimentare, având în vedere această situație de urgență, pentru cei care lucrează direct pe teren după atacuri”, a spus Zelenski într-un mesaj video publicat pe Telegram.

Săptămâna trecută, liderul ucrainean a decretat stare de urgență în sectorul energetic. Premierul Iulia Sviridenko a confirmat că executivul pregătește măsuri de sprijin pentru lucrătorii din domeniu.

Primarul Vitali Klitschko a scris pe Telegram că un atac asupra malului estic al râului Nipru a întrerupt atât alimentarea cu energie electrică, cât și cu apă. O clădire nerezidențială a fost lovită și o persoană a fost rănită, a spus el, conform Reuters, citat de Mediafax.Canalele de știri neoficiale de pe Telegram au publicat fotografii cu blocuri de apartamente înalte, aflate în întuneric.

Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei, a declarat că o zonă de depozitare a fost avariată și că mai multe mașini au fost incendiate.