„Un Nou Răsărit pentru Cuba”: Donald Trump anunță o schimbare de regim după modelul intervențiilor din Iran

În cadrul unui discurs recent, președintele Donald Trump și-a mutat atenția de la teatrul de operațiuni din Orientul Mijlociu către proximitatea Statelor Unite, numind Cuba următoarea prioritate a administrației sale. După ce a trecut în revistă acțiunile recente din Iran, liderul american a promis că „foarte curând” va sosi o zi așteptată de șapte decenii, pe care a numit-o simbolic „Un Nou Răsărit pentru Cuba”. Acesta a subliniat că Washingtonul este pregătit să intervină pentru a produce o schimbare politică profundă în insula pe care o descrie ca fiind o națiune aflată în prezent „în cădere liberă”.

Solidaritatea cu diaspora și presiunea asupra Havanei

Discursul lui Trump s-a adresat direct comunității cubano-americane, în special celei din Miami, despre care a afirmat că a fost „brutalizată” de regimul de la Havana de-a lungul generațiilor. Președintele a evocat dramele familiilor forțate să fugă din calea represiunii, promițând că Statele Unite vor acționa pentru a pune capăt acestui ciclu al violenței. Mesajul său vine să confirme o strategie de „mână dură”, care a căpătat un nou elan după ce eforturile americane au reușit să destabilizeze influența Venezuelei în regiune, principalul aliat și furnizor al Cubei sub conducerea lui Nicolás Maduro.

Strangularea energetică: Petrolul ca armă diplomatică

Ofensiva americană nu se rezumă doar la retorică, ci se manifestă printr-o presiune economică fără precedent care vizează direct infrastructura vitală a insulei. Prin oprirea livrărilor de petrol venezuelean și amenințarea cu tarife vamale aspre pentru orice alt stat care ar încerca să vândă combustibil Cubei, Washingtonul a reușit să blocheze rețeaua electrică învechită a țării. Această formă de asediu economic a aruncat insula într-o criză energetică profundă, caracterizată prin pene de curent masive la nivel național și o reducere drastică a importurilor esențiale, punând regimul de la Havana într-o poziție de vulnerabilitate extremă.