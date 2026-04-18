S-a stins „Mâna Sfântă” a baschetului mondial

Lumea sportului internațional marchează finalul unei epoci odată cu trecerea în neființă a lui Oscar Schmidt, o figură emblematică a baschetului și un model de longevitate sportivă. Fostul mare jucător brazilian s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani, într-un spital din zona metropolitană São Paulo, după ce fusese transportat de urgență în urma unei stări de rău. Dispariția sa lasă un gol imens în inimile fanilor, dar și un record istoric greu de egalat: 49.737 de puncte marcate de-a lungul unei cariere monumentale.

O carieră construită pe disciplină, nu pe miracole

Deși fanii l-au supranumit „Mâna Sfântă” (Mão Santa) datorită preciziei sale chirurgicale de la distanță, Oscar Schmidt a respins întotdeauna ideea că succesul său ar fi fost un simplu dar divin. Pentru el, performanța a fost rezultatul unei repetiții obsesive și al unei etici a muncii care depășea standardele obișnuite.

Această abordare i-a permis să participe la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice (1980–1996), o realizare rară care demonstrează o capacitate de menținere la nivel de elită timp de aproape două decenii. Schmidt a rămas în istorie nu doar ca un marcator de excepție, ci ca un sportiv care și-a clădit succesul prin proces și rigoare, devenind un studiu de caz pentru mentalitatea de învingător.

Loialitatea mai presus de mirajul NBA

Într-un moment în care liga nord-americană (NBA) devenea destinația supremă pentru orice baschetbalist, Schmidt a luat o decizie care i-a definit caracterul: a refuzat ofertele din SUA. Alegerea a fost dictată de regulamentele de atunci, care interziceau jucătorilor din NBA să reprezinte echipele naționale în competițiile FIBA. Pentru Oscar, mândria de a purta tricoul Braziliei a fost mai puternică decât mirajul financiar sau faima globală oferită de liga americană.

„Să joci pentru echipa națională este cel mai nobil lucru care există”, mărturisea el într-un interviu, subliniind că reprezentarea unei țări întregi valorează mai mult decât orice contract profesionist. Această loialitate a fost răsplătită prin momente istorice, precum victoria legendară împotriva Statelor Unite la Jocurile Panamericane din 1987, rezultat care a zguduit ierarhia mondială a baschetului.

Recunoașterea globală și lupta cu boala

Impactul său asupra sportului a fost recunoscut oficial în 2013, când a fost inclus în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Influența sa a trecut testul timpului, mari campioni precum Kobe Bryant declarându-și admirația pentru stilul și determinarea brazilianului. După retragerea de pe teren, Schmidt și-a canalizat energia către zona de consultanță motivațională, folosindu-și experiența pentru a inspira mii de oameni prin conferințe despre perseverență și claritatea obiectivelor.

Ultimii 15 ani din viața marelui sportiv au reprezentat, probabil, cea mai grea competiție a sa: lupta cu o tumoră cerebrală. În tot acest timp, Oscar Schmidt a rămas un simbol al rezilienței și al optimismului. Chiar și în fața bolii, el a continuat să transmită aceleași valori care i-au ghidat întreaga viață, demonstrând că adevărata mărime a unui campion se măsoară nu doar în punctele înscrise pe tabelă, ci și în demnitatea cu care înfruntă cele mai dificile provocări ale vieții.