Scriitorul Ion Zimbru a murit

Vestea tristă a fost anunțată de Uniunea Scriitorilor din România, instituție din care făcea parte încă din anul 1998. Moartea sa reprezintă o pierdere majoră pentru mediul cultural, mai ales pentru scena literară gălățeană, unde a jucat un rol esențial în susținerea și promovarea tinerelor generații de autori.

Născut la 1 septembrie 1952, în satul Zimbru, comuna Bălăbănești, județul Galați, Ion Zimbru și-a construit un parcurs solid în literatură. A fost fondatorul cenaclului „Noduri și Semne”, un reper pentru scriitorii aflați la început de drum, și redactor-șef al revistei „Boema”, pe care a transformat-o într-o platformă relevantă pentru creația contemporană.

Activitatea sa a fost recunoscută oficial în 2014, când a primit Premiul „Opera Omnia” din partea Uniunea Scriitorilor din România, o distincție care i-a confirmat impactul asupra literaturii române.

Reprezentanții filialei au transmis un mesaj emoționant în memoria sa, evocând stilul său unic și forța metaforei care l-a consacrat: ideea că „un poet nu moare niciodată, ci doar se mută între coperți infinite” a devenit simbolul despărțirii de cel care a inspirat generații întregi.

Înmormântarea are loc, luni, 20 aprilie, la Cimitirul „Ștefan cel Mare”, în intervalul orar 13:00-13:30.