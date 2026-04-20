Cinci răniți după ce un șofer a intrat cu mașina într-un grup de oameni, la un târg din Călărași Video

Intervenție Călărași/ Captură video
Intervenție Călărași/ Captură video

Momente de panică la un târg din județul Călărași. Un șofer de 77 de ani a intrat cu mașina într-un grup de oameni. În urma teribilului incident, cinci oameni au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale. 

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. El a suferit, la rândul său, un atac de panică, însă a refuzat transportul la spital. Acesta susține că a încurcat pedala de frâna cu cea de accelerație.

accident grav la mănăstirea jud Călărași la târgul de toamnă 2 persoane rănite în care una este Rănită grav fund transportată cu elicopterul smurd la Spitalul din București

Ulterior, polițiștii au întocmit un sosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Aceștia au transmis că cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurimile în care s-a produs evenimentul. 