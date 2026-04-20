Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. El a suferit, la rândul său, un atac de panică, însă a refuzat transportul la spital. Acesta susține că a încurcat pedala de frâna cu cea de accelerație.

@viorel.marin00 accident grav la mănăstirea jud Călărași la târgul de toamnă 2 persoane rănite în care una este Rănită grav fund transportată cu elicopterul smurd la Spitalul din București ♬ sunet original - Viorel Marin

Ulterior, polițiștii au întocmit un sosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Aceștia au transmis că cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurimile în care s-a produs evenimentul.