UPDATE 8:35 - Iranul a executat doi bărbați acuzați de colaborare cu Mossad și planificarea unor atacuri

Iranul a executat doi bărbați condamnați pentru colaborare cu serviciul de informații israelian Mossad și pentru planificarea unor atacuri pe teritoriul țării, potrivit agenției Mizan, afiliată sistemului judiciar.

Conform sursei citate, cei doi, identificați drept Mohammad Masoum Shahi și Hamed Validi, ar fi făcut parte dintr-o rețea de spionaj legată de Mossad și ar fi beneficiat de instruire în străinătate, inclusiv în regiunea Kurdistan din Irak.

Aceștia au fost condamnați pentru infracțiuni precum „dușmănie împotriva lui Dumnezeu” și cooperare cu grupuri ostile. Pedepsele capitale au fost confirmate de Curtea Supremă, înainte de a fi puse în aplicare, mai precizează Mizan.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Comandamentul militar iranian „Hazrat Khatam al-Anbiya” a confirmat, printr-un comunicat difuzat de agenţia Tasnim, un atac revendicat de armata americană asupra unei nave în Golful Oman, relatează Al Jazeera.

„America agresivă, încălcând armistiţiul şi comiţând acte de piraterie maritimă, a atacat una dintre navele comerciale ale Iranului în apele Mării Omanului, trăgând asupra acesteia şi dezactivându-i sistemul de navigaţie prin trimiterea mai multor terorişti marini pe puntea navei menţionate”, se arată în comunicat.

„Avertizăm că Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând şi vor răzbuna acest act de piraterie armată comis de armata SUA”, a adăugat comandamentul iranian.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică seară că puşcaşii marini americani au interceptat şi au preluat „custodia deplină” a unei nave cargo sub pavilion iranian în Golful Oman.