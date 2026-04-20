Hernia inghinală apare când o porțiune de țesut trece printr-un punct slab al peretelui abdominal. Poate provoca disconfort, senzație de presiune sau durere după efort și poate crește în dimensiune în timp. Nu se vindecă prin administrarea de medicamente, iar brâurile nu tratează cauza, doar pot reduce temporar simptomele.

Tratamentul este chirurgical, iar planificarea la timp a operației este preferabilă unei situații de urgență. Dacă umflătura devine dureroasă, nu mai poate fi împinsă înapoi, apar greață, vărsături și durere intensă, este necesară evaluarea medicală rapidă pentru a exclude o hernie complicată.

