Moment viral la întâlnirea dintre Regele Suediei și Volodimir Zelenski

O vizită diplomatică importantă desfășurată la Liov, în Ucraina, a atras atenția internațională după ce un moment surprins de camere a devenit viral pe rețelele sociale. În imaginile respective, regele Suediei, Carl al XVI-lea Gustaf, pare inițial să nu răspundă imediat gestului de salut al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.

Secvența a fost interpretată de unii utilizatori drept un posibil „refuz de strângere de mână”, însă contextul ulterior al întâlnirii arată o desfășurare diplomatică normală, cu schimburi de salut și discuții oficiale între delegații.

Vizită istorică în Ucraina, pe fondul războiului

Regele Suediei a sosit la Liov împreună cu ministra de Externe, Maria Malmer Stenergard, marcând astfel prima vizită a unui monarh suedez în Ucraina de la începutul invaziei ruse din 2022.

Agenda vizitei a inclus:

întâlniri oficiale cu președintele Volodimir Zelenski

depunerea de coroane de flori în memoria soldaților ucraineni căzuți

vizite planificate la școli și spitale pentru a analiza impactul războiului asupra populației civile

Reacția lui Volodimir Zelenski și mesajele de mulțumire

În cadrul întâlnirii, președintele ucrainean a transmis un mesaj de recunoștință pentru sprijinul constant oferit de Suedia.

Zelenski a subliniat că Suedia se numără printre principalii susținători internaționali ai Ucrainei, atât din punct de vedere militar, cât și umanitar, menționând contribuțiile semnificative pentru consolidarea apărării aeriene.

Suedia, printre cei mai importanți donatori pentru Ucraina

În ultimele luni, Suedia a intensificat sprijinul acordat Kievului, anunțând pachete de ajutor militar de ordinul miliardelor de dolari. Acestea vizează în special întărirea sistemelor defensive și sprijinirea infrastructurii critice afectate de conflict.

Deși un scurt moment surprins la începutul întâlnirii a alimentat discuții online și interpretări diverse, vizita regelui Suediei la Liov rămâne un eveniment diplomatic major, subliniind sprijinul constant al Stockholmului pentru Ucraina în contextul războiului în desfășurare.