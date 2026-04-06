Conform publicației Ukrainska Pravda, în Ucraina nu există nicio altă sărbătoare închinată vreunei limbi a țărilor vecine.

Ziua limbii române va fi sârbătorită în Ucraina pe 31 august

Decizia are ca scop „dezvoltarea înțelegerii reciproce, respectului reciproc și cooperării în relațiile ucraineano-române”, precum și „încurajarea dialogului intercultural”, se arată în decretul prezidențial.

Anunțul vine la scurt timp după vizita lui Volodimir Zelenski la București, unde șeful statului ucrainean a discutat cu autoritățile române despre consolidarea cooperării bilaterale și sprijinul acordat comunității române din Ucraina.

În prezent, Ucraina marchează câteva sărbători dedicate diversității culturale, printre care Ziua scrierii și culturii slave, la 24 mai – introdusă în 2004 de Leonid Kucima –, și Ziua armoniei interetnice și a diversității culturale, adoptată în decembrie 2024.

Totodată, în 2025 au fost organizate pentru prima dată evenimente dedicate limbii și literaturii tătare din Crimeea, la inițiativa Medjlisului, însă fără ca data propusă, 10 septembrie, să fie oficial stabilită de guvern.

Noua sărbătoare dedicată limbii române este văzută la Kiev ca o inițiativă simbolică de apropiere între Ucraina și România și de recunoaștere a rolului comunității române în viața culturală și socială a țării.