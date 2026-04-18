Captură importantă

Un cetățean maghiar aflat pe lista celor mai căutați infractori din Europa a fost arestat în Mexic, în urma unei operațiuni a forțelor de securitate. Este vorba despre János Balla, în vârstă de 48 de ani, suspectat de implicare în rețele de trafic internațional de stupefiante.

Anunțul a fost făcut de Omar García Harfuch, care a confirmat că suspectul figura printre cei mai căutați infractori din Europa.

Operațiune desfășurată la Cancún

Bărbatul a fost prins în stațiunea Cancún, în urma unei acțiuni coordonate de autoritățile mexicane. Imaginile difuzate de autorități îl arată escortat de polițiști și militari după reținere.

Arestarea a fost posibilă datorită colaborării internaționale și schimbului de informații cu autoritățile din Ungaria.

Acuzații grave: trafic de cocaină și ecstasy

Potrivit datelor furnizate de Europol, János Balla ar fi coordonat o grupare criminală organizată implicată în traficul de cocaină și ecstasy, în perioada 2014–2015.

Pe numele său există un mandat de arestare emis în Ungaria, precum și o notificare roșie emisă de Interpol.

Urmează extrădarea în Europa

După reținere, suspectul va fi predat autorităților de imigrare din Mexic pentru inițierea procedurilor de expulzare controlată către Europa, unde va fi pus la dispoziția justiției.

Arestarea lui János Balla reprezintă un pas important în destructurarea rețelelor infracționale transfrontaliere.