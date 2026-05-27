Canicula pune stăpânire pe România: orele în care nu este recomandat să ieși din casă. Avertismentul specialiștilor

Sursă: Realitatea.net

Temperaturile ridicate pun stăpânire pe România, iar meteorologii anunță zile cu disconfort termic accentuat și maxime care trec de 30 de grade în mai multe regiuni din țară. Odată cu debutul acestui episod de caniculă, medicii atrag atenția că organismul poate fi afectat rapid de căldură, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă de boli cronice.

Specialiștii spun că în astfel de perioade cele mai multe probleme apar din cauza deshidratării și a expunerii prelungite la soare. Stările de amețeală, durerile de cap, oboseala accentuată sau dificultățile de respirație pot apărea chiar și după câteva ore petrecute în temperaturi foarte ridicate, în special la orele prânzului.

Cele mai periculoase ore ale zilei

În zilele caniculare, intervalul 11:00 – 18:00 este considerat cel mai periculos. În această perioadă, temperaturile ating cele mai ridicate valori, iar radiațiile solare cresc riscul de insolație și epuizare termică.

Medicii recomandă ca deplasările să fie limitate pe cât posibil, iar activitățile fizice solicitante să fie amânate pentru dimineața devreme sau seara. Inclusiv plimbările mai lungi, grădinăritul sau sportul făcut în aer liber pot deveni periculoase atunci când temperaturile depășesc pragul de confort.

Pentru cei care nu au aer condiționat acasă, este recomandat să petreacă măcar câteva ore pe zi în spații răcoroase, precum centre comerciale, cinematografe sau alte clădiri climatizate.

Hidratarea, esențială în perioadele de caniculă

Una dintre cele mai importante recomandări pentru zilele foarte calde este consumul constant de lichide. Medicii spun că oamenii nu trebuie să aștepte senzația de sete pentru a bea apă, deoarece aceasta apare deja în momentul în care organismul începe să se deshidrateze.

În perioadele cu temperaturi extreme este recomandat consumul a 2 până la 4 litri de lichide pe zi. Apa, ceaiurile slab îndulcite și sucurile naturale sunt cele mai indicate, în timp ce alcoolul, băuturile energizante și excesul de cafea sau sucuri carbogazoase trebuie evitate.

Specialiștii atrag atenția că alcoolul favorizează deshidratarea și scade capacitatea organismului de a face față temperaturilor ridicate. Inclusiv berea, considerată de mulți o băutură „răcoritoare”, poate accentua pierderea de lichide.

Ce alimente sunt recomandate când temperaturile cresc

Alimentația joacă și ea un rol important în perioadele caniculare. Mesele grele și bogate în grăsimi solicită suplimentar organismul, motiv pentru care medicii recomandă preparate ușoare și multe alimente bogate în apă.

Fructele și legumele proaspete ar trebui să fie baza meniului zilnic în aceste zile. Pepenele roșu și galben, castraveții, roșiile, prunele, dovleceii sau fasolea verde sunt printre cele mai recomandate produse pentru perioada verii.

În același timp, iaurtul și produsele lactate fermentate ajută la hidratare și la refacerea sărurilor minerale pierdute prin transpirație. În schimb, mezelurile, alimentele procesate, produsele foarte sărate sau dulciurile în exces sunt de evitat.

Cum poate fi păstrată răcoarea în locuințe

În apartamente și case, temperaturile pot deveni sufocante în timpul zilei, mai ales la etajele superioare. Pentru a limita încălzirea locuinței, ferestrele expuse direct la soare ar trebui ținute închise în timpul zilei, iar jaluzelele și draperiile trase.

Aerul din casă poate fi schimbat seara târziu, noaptea sau dimineața devreme, atunci când temperaturile de afară sunt mai scăzute. Specialiștii recomandă și reducerea utilizării aparatelor electrocasnice care degajă căldură.

De asemenea, ventilatoarele nu mai sunt considerate eficiente atunci când temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius, pentru că pot accentua senzația de disconfort și uscarea organismului.

Copiii și vârstnicii, cei mai expuși riscurilor

Medicii spun că sugarii, copiii mici și persoanele în vârstă sunt cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme. Copiii sub trei ani nu ar trebui scoși afară în orele de vârf ale caniculei, iar hidratarea lor trebuie urmărită permanent.

În cazul vârstnicilor și al persoanelor cu afecțiuni cronice, temperaturile ridicate pot agrava problemele cardiovasculare, respiratorii sau renale. Tocmai de aceea, este important ca aceste persoane să evite deplasările în timpul zilei și să își continue tratamentul conform recomandărilor medicilor.

Specialiștii recomandă și păstrarea unei legături constante cu rudele sau vecinii vârstnici, pentru că mulți dintre ei pot avea nevoie de ajutor în zilele cu temperaturi extreme.

Atenție și la scăldatul în locuri neamenajate

Pe fondul temperaturilor ridicate, tot mai mulți oameni aleg să se răcorească în râuri, lacuri sau iazuri. Medicii avertizează însă că scăldatul în locuri neamenajate poate fi periculos atât din cauza riscului de înec, cât și a unor infecții sau boli care pot apărea în apa contaminată.

În perioadele cu cod roșu de caniculă, recomandarea specialiștilor este ca deplasările să fie reduse la strictul necesar, iar orice simptom precum leșin, dificultăți de respirație, febră puternică sau stare de confuzie să fie tratat ca o urgență medicală.