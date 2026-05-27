Evaluare Națională clasa a VI-a 2026: elevii susțin azi proba la Matematică

Elevii de clasa a VI-a susțin miercuri, 27 mai, proba la Matematică din cadrul Evaluării Naționale organizate de Ministerul Educației și Cercetării. Testarea are loc după ce marți elevii au participat la proba de Limba română.

Evaluarea face parte din seria testărilor standardizate organizate la nivel național și are rolul de a verifica nivelul competențelor dobândite de elevi în anii de școală.

Ce urmăresc testele

Potrivit Ministerului Educației, subiectele sunt concepute astfel încât să evalueze nu doar cunoștințele teoretice, ci și capacitatea elevilor de a înțelege și aplica informațiile în situații concrete.

În testele de la Matematică sunt incluși și itemi care urmăresc nivelul de alfabetizare funcțională și deprinderile practice dezvoltate la clasă.

Timpul acordat pentru rezolvarea subiectelor este de 60 de minute.

Proba la limba maternă, pentru elevii minorităților

Elevii care aparțin minorităților naționale vor susține joi o probă suplimentară la disciplina „Limbă și comunicare - Limbă maternă”, conform calendarului stabilit pentru acest an școlar.

Rezultatele nu se afișează public

Spre deosebire de examenele naționale de la finalul claselor a VIII-a sau a XII-a, rezultatele obținute la Evaluarea Națională de la clasa a VI-a nu sunt afișate public și nu sunt publicate în școli.

De asemenea, punctajele sau calificativele nu sunt trecute în catalog decât dacă părinții sau reprezentanții legali solicită acest lucru în scris.

După finalizarea evaluărilor, elevii și familiile acestora vor primi informații legate de nivelul competențelor evaluate și de stadiul de dezvoltare al fiecărui copil.

Potrivit Ministerului Educației, rezultatele sunt folosite inclusiv pentru elaborarea unor planuri individualizate de învățare, menite să sprijine progresul școlar al elevilor.