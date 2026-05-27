Explozie la o fabrică de hârtie din SUA. Un mort, mai mulți răniți și angajați dispăruți după spargerea unui rezervor cu substanțe chimice

Sursă: Realitatea.net

Cel puțin o persoană a murit, nouă au fost rănite, iar alți nouă angajați sunt dați dispăruți după un accident grav produs la o fabrică de hârtie și ambalaje din statul american Washington. Incidentul a avut loc la fabrica Nippon Dynawave Packaging Co., după ce un rezervor uriaș cu substanțe chimice folosite în procesul de producție s-a spart.

Autoritățile spun că situația rămâne extrem de periculoasă, iar operațiunile de recuperare sunt îngreunate de riscul ca structura afectată să cedeze complet.

Rezervor cu aproape 900.000 de galoane de substanțe chimice

Accidentul s-a produs marți dimineață, în jurul orei locale 7:30, în orașul Longview, aflat la aproximativ 80 de kilometri nord de Portland și la circa 210 kilometri sud de Seattle.

Potrivit pompierilor, rezervorul conținea „leșie albă”, un amestec chimic utilizat în industria hârtiei. Inițial, oficialii au anunțat că rezervorul avea o capacitate de 80.000 de galoane, însă ulterior au revenit și au precizat că în interior se aflau aproximativ 900.000 de galoane de substanță chimică.

După incident, aproximativ 90.000 de galoane ar fi rămas în rezervorul avariat.

Autoritățile au transmis că nu există, în acest moment, pericol pentru populația din zonă, însă locuitorii au fost sfătuiți să evite apropierea de fabrică, conform CNN .

Mai mulți răniți și angajați dispăruți

Printre răniți se află opt angajați și un pompier. Acesta din urmă a fost tratat și externat ulterior.

Un purtător de cuvânt al PeaceHealth St. John Medical Center a declarat că spitalul a primit nouă victime, inclusiv persoana care și-a pierdut viața în urma accidentului. Două persoane au fost transferate către alte unități medicale, iar alte șase erau în stare bună.

Între timp, nouă angajați sunt în continuare dispăruți.

Operațiunile de salvare, îngreunate de riscul unei noi prăbușiri

Pompierii spun că rezervorul afectat este în continuare instabil, iar acest lucru face intervenția extrem de dificilă.

„Scenariul rămâne activ, dar eforturile de recuperare și stabilizare rămân extrem de complexe din cauza riscurilor continue pentru siguranță”, a declarat Scott Goldstein, șeful pompierilor de la Cowlitz 2 Fire Rescue.

Echipele de intervenție au fost nevoite să amâne operațiunile de recuperare până când zona va putea fi securizată. Autoritățile locale și cele de stat încearcă acum să stabilizeze structura și să permită accesul în siguranță al salvatorilor.

Comunitatea s-a adunat pentru victime

Marți seară, locuitorii din Longview au organizat un priveghi pentru victimele accidentului și pentru angajații dispăruți.

Oamenii au aprins lumânări și s-au rugat pentru familiile afectate și pentru echipele de intervenție.

„Suntem aici în această seară pentru că atunci când unul dintre noi este îndurerat, cu toții suntem îndurerați”, a spus pastorul Mark Schmutz de la Biserica Northlake.

Alte incidente industriale grave în SUA

Accidentul din statul Washington vine după mai multe incidente industriale produse în ultimele luni în Statele Unite.

Săptămâna trecută, zeci de mii de oameni au fost evacuați în California din cauza riscului de explozie al unui rezervor chimic supraîncălzit.

În aprilie, o scurgere de substanțe chimice la o uzină din Virginia de Vest a ucis două persoane și a rănit alte câteva.

De asemenea, anul trecut, o explozie la o fabrică de explozibili din Tennessee a provocat moartea a 16 angajați.

Existau deja controale și reclamații la fabrică

Autoritățile din statul Washington au confirmat că la fabrica Nippon Dynawave existau deja două inspecții deschise înainte de accident.

Una dintre ele fusese începută în luna martie, după o reclamație anonimă legată de probleme la o supapă a unui rezervor cu amoniac. O altă investigație fusese deschisă în mai, după o sesizare privind o groapă creată de o scurgere defectă.

Oficialii au precizat însă că aceste controale nu aveau legătură directă cu rezervorul care s-a spart acum.