Bani mai puțini pentru elevi. Ce valoare vor avea bursele de merit și cele tehnologice în această lună

Sursă: Realitatea.net

Elevii din România își vor primi miercuri bursele școlare aferente lunii aprilie, după ce Ministerul Educației a transferat fondurile către școli prin inspectoratele școlare.

În această lună, bursele de merit și cele tehnologice vor avea valori mai mici decât de obicei, deoarece sumele sunt calculate în funcție de numărul zilelor de curs, iar luna aprilie a inclus vacanța de primăvară.

Pentru luna aprilie, valoarea bursei de merit va fi de 307 lei, iar bursa tehnologică va ajunge la 205 lei. Bursa socială rămâne la valoarea fixă de 300 de lei și nu este influențată de vacanțe sau de numărul zilelor de curs. Potrivit metodologiei în vigoare, cuantumul burselor de merit și tehnologice este ajustat după o formulă care ține cont de zilele lucrătoare și de perioada de vacanță.

Condițiile pentru acordarea burselor

Bursa de merit este acordată automat elevilor din gimnaziu și liceu, fără depunerea unei cereri, pe baza propunerilor făcute de diriginți. Pentru a beneficia de bursă, elevii trebuie să aibă media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” și să nu acumuleze 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună. În prezent, bursa de merit este acordată doar primilor 15% dintre elevii fiecărei clase care au medii de minimum 9.

În acest an școlar, bugetul total destinat burselor a scăzut la 302 milioane de lei, iar numărul beneficiarilor a fost redus cu aproximativ 430.000 de elevi. Au fost eliminate bursele de reziliență și cele pentru excelență olimpică, fiind păstrate doar premiile pentru olimpici. De asemenea, elevii care acumulează peste 10 absențe nemotivate într-o lună pot pierde bursa de merit, socială sau tehnologică pentru perioada respectivă.

Când vor fi plătite bursele următoare

Bursele sunt plătite lunar de unitățile de învățământ, iar plata se face, de regulă, în data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă. Pentru luna mai, elevii ar urma să primească sumele integrale, deoarece în această perioadă nu sunt programate vacanțe școlare.