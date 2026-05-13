Inconștiență totală în Vâlcea: Un bărbat a alergat un urs cu un târnăcop ca să-l alunge din fața casei. Semnal de alarmă tras de jandarmi - VIDEO

Momente tensionate au avut loc în Jiblea Veche, județul Vâlcea, după ce un urs a ajuns în apropierea unor locuințe, iar mai mulți localnici au încercat să îl gonească pe cont propriu. Incidentul s-a petrecut pe 9 mai, iar imaginile surprinse la fața locului au ajuns rapid pe rețelele de socializare.

În filmare se poate vedea cum unul dintre bărbați aleargă animalul având în mână un obiect despre care martorii spun că ar fi fost o lopată, deși în imagini acesta seamănă mai degrabă cu un târnăcop. Ursul se află la doar câțiva metri de oameni, într-o situație care putea degenera extrem de rapid.

Jandarmeria avertizează: „Nu încercați să îl loviți”

Marți, Jandarmeria Vâlcea a transmis un mesaj de avertizare după apariția imaginilor și a atras atenția asupra pericolului unor astfel de reacții. „Un apel la 112 a semnalat prezența unui urs în apropierea unei locuințe. Din fericire, de această dată nimeni nu a fost rănit. Imaginile surprinse arată însă cât de repede o astfel de situație se poate transforma într-una extrem de periculoasă.

Speriați de apariția animalului, oamenii au încercat să îl alunge singuri, apropiindu-se la câțiva metri de urs și încercând să îl lovească. Reamintim faptul că, în cazul întâlnirii unui urs:

nu vă apropiați de animal;

nu încercați să îl loviți;

adăpostiți-vă într-un loc sigur;

și apelați imediat numărul unic de urgență 112.

Într-o astfel de situație, curajul nu înseamnă să te apropii de urs. Curajul înseamnă să iei decizia corectă”, precizează Jandarmeria Vâlcea.

Un alt incident cu urs a avut loc în aceeași săptămână

Tot în ultimele zile, jandarmii din Vâlcea au intervenit și pentru salvarea unui pui de urs care rămăsese blocat într-un copac. Autoritățile au securizat zona timp de aproximativ trei ore, din cauza riscului ca ursoaica să apară în apropiere. „Pe parcursul celor aproximativ trei ore de intervenție, jandarmii au asigurat permanent zona pentru protejarea cetățenilor, existând riscul apariției ursoaicei în apropiere. Total s-a încheiat fără incidente, fără persoane rănite și fără a pune în pericol siguranța comunității sau a animalului”, a transmis Jandarmeria Română. Autoritățile reamintesc faptul că apropierea de animalele sălbatice sau încercarea de a le alunga fără intervenția specialiștilor poate pune în pericol atât oamenii, cât și animalele.