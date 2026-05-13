Fost ministru al Justiției: Un Guvern interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență

Deputatul PSD Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, a declarat miercuri că un Guvern interimar nu mai poate adopta ordonanțe de urgență, calificând o astfel de decizie drept „inadmisibilă” din punct de vedere juridic.

'Nu mai eram în Guvern la acel moment, deci nu pot face un comentariu despre ceva ce nu cunosc direct. Am văzut că a fost o ordonanță de urgență pe ordinea de zi a Guvernului. După cum se cunoaște, e o chestiune juridică elementară - ordonanțe de urgență nu mai pot să mai fie adoptate de un Guvern care are caracter interimar. Am observat că și Avocatul Poporului intenționează să ridice această chestiune din perspectiva constituționalității. Vom vedea care sunt concluziile. Repet, principial, juridic este inadmisibil să mai fie adoptată o ordonanță de urgență', a declarat, miercuri, Radu Marinescu, la Parlament.

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată pe 5 mai, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi „pentru”, 4 ”împotrivă”, 3 anulate. Executivul și-a pierdut, astfel, sprijinul politic în Parlament și a rămas interimar, cu atribuții limitate, pentru o perioadă de 45 de zile.

431 de parlamentari au fost prezenți în sală, din totalul de 464 și au fost exprimate 288 de voturi.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va chema luni, 18 mai, la Palatul Cotroceni, partidele parlamentare pentru consultări oficiale în vederea desemnării unui nou premier.