Peste 47.000 de angajați ai Samsung intră în grevă după eșecul negocierilor salariale. Ce acuzații face conducerea companiei

Peste 47.000 de angajați ai Samsung Electronics vor intra în grevă joi, după ce negocierile salariale dintre companie și sindicat au eșuat.

Blocajul dintre cele două părți a avut efect și asupra bursei, acțiunile companiei înregistrând o scădere de aproximativ 3%.

Negocierile au intrat în impas

Sindicatul acceptase propunerea de mediere formulată de Comisia Națională pentru Relații de Muncă din Coreea de Sud, însă compania a respins-o. Purtătorul de cuvânt al sindicatului, Choi Seung-ho, a declarat că Samsung a cerut mai mult timp pentru negocieri. Potrivit acestuia, compania a transmis ulterior că „nu a fost luată nicio decizie”, ceea ce a dus la blocarea discuțiilor.

„Ne exprimăm profundul regret că procesul de după mediere a fost întrerupt din cauza întârzierii în procesul decizional al conducerii”, a declarat Choi Seung-ho.

Samsung spune că revendicările sunt „excesive”

Compania a transmis că discuțiile au eșuat deoarece acceptarea tuturor cerințelor sindicale „ar putea submina principiile fundamentale ale conducerii companiei”.

Cu toate acestea, Samsung a precizat că va continua dialogul și că încearcă să ajungă la un acord cu sindicatul.

Sindicatul cere bonusuri mai mari

Printre principalele revendicări ale angajaților se află modificarea sistemului de bonusuri bazat pe performanță.

Sindicatul cere bonusuri echivalente cu 15% din profitul operațional al companiei, eliminarea plafonului pentru plata bonusurilor și stabilirea unor reguli clare privind acordarea acestora.

Guvernul sud-coreean a cerut reluarea negocierilor

Oficiali ai guvernului sud-coreean, inclusiv președintele Lee Jae Myung și premierul Kim Min-seok, au cerut ambelor părți să ajungă la un acord înaintea grevei.

Premierul a avertizat că autoritățile ar putea interveni dacă protestul va afecta economia sau activitatea companiei.

Potrivit legislației sud-coreene, Ministerul Muncii poate suspenda acțiunile sindicale pentru 30 de zile în cazul unor conflicte considerate de interes major pentru economie.