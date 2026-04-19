Ucraina atacă Peninsula Crimeea cu peste 250 de drone

Unul dintre atacurile principale a vizat un port important din regiunea Leningrad, aproape de Sankt Petersburg.

Autoritățile au declarat că un incendiu izbucnit acolo a fost stins.

Portul nu este o țintă obișnuită, deoarece găzduiește un terminal al celui mai mare petrolier din estul Europei, important pentru exportul de produse petroliere rusești, inclusiv păcură și motorină.

În același timp, autoritățile din sud-estul Rusiei au anunțat și ele operațiuni de stingere a incendiilor provocate de drone.