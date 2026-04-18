Bărbatul înarmat a fost omorât de polițiștii ucraineni. Imagini și detalii care pot afecta în special minorii.

Atacator baricadat în supermarket

Atacul a avut loc într-un cartier din Capitala Ucrainei unde trupele speciale au încercuit zona și au intervenit de urgență.

Printre răniți se află și un copil care a fost transportat la spital. La fața locului, au fost trimise unități de poliție și forțe speciale din cadrul Corpului de Intervenție Rapidă.

Primele date arată că cel puțin 10 persoane au fost transportate de urgență la spital.