Este pentru prima dată când guvernul va activa acest plan, care a fost elaborat în timpul crizei energetice declanșate de războiul din Ucraina în anul 2022. Asta înseamnă că piețele de combustibili sunt afectate, fără a se înregistra însă o penurie imediată.

Țara europeană care își activează planul pentru criza energetică

În această etapă, piețele energetice vor fi monitorizate îndeaproape, în timp ce guvernul și sectorul industrial se pregătesc pentru o situație mai gravă. Prim-ministrul olandez a declarat că guvernul va anunța măsuri menite să ofere compensații cetățenilor pentru creșterea costurilor energiei. Acestea vor include facilități fiscale pentru proprietarii de autovehicule, dar nu și o reducere a taxelor pe combustibil.