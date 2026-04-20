Război Rusia - Ucraina, ziua 1516: Atac cu drone în Rusia: un bărbat a murit, altul a fost rănit după bombardamentele ucrainene - LIVE TEXT

Atac cu drone în Rusia.
Un bărbat a murit în urma unui atac cu drone produs în orașul Tuapse, din regiunea Krasnodar, pe malul Mării Negre. Informația a fost confirmată de autoritățile locale, care spun că este al doilea atac de acest tip în mai puțin de o săptămână.

Guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, a declarat că orașul a fost vizat de „un nou atac masiv cu drone”, iar victima a fost găsită în zona portului maritim. Un alt bărbat a fost rănit și primește îngrijiri medicale. În urma atacului, în port a izbucnit și un incendiu.

Același oraș fusese lovit recent, pe 16 aprilie, când o adolescentă de 14 ani și o tânără au murit într-un atac similar. De la începutul războiului din Ucraina, Rusia bombardează frecvent teritorii ucrainene, iar Kievul răspunde prin atacuri asupra unor ținte din Rusia, pe care le consideră militare sau strategice.