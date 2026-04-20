Guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, a declarat că orașul a fost vizat de „un nou atac masiv cu drone”, iar victima a fost găsită în zona portului maritim. Un alt bărbat a fost rănit și primește îngrijiri medicale. În urma atacului, în port a izbucnit și un incendiu.

Atac cu drone în Rusia. Un bărbat a murit

Același oraș fusese lovit recent, pe 16 aprilie, când o adolescentă de 14 ani și o tânără au murit într-un atac similar. De la începutul războiului din Ucraina, Rusia bombardează frecvent teritorii ucrainene, iar Kievul răspunde prin atacuri asupra unor ținte din Rusia, pe care le consideră militare sau strategice.