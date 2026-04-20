Potrivit datelor analizate, căutările privind achiziţia modelelor BYD au crescut cu aproximativ 135% în primele trei luni ale anului 2026, ceea ce face din producătorul chinez unul dintre brandurile cu cea mai rapidă creştere pe piaţa germană.

Interesul este alimentat în special de SUV-urile electrice ale companiei şi de modelul compact Dolphin, cunoscut pentru preţul mai redus comparativ cu vehiculele electrice europene. Creşterea preţurilor carburanţilor, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar şi scumpirea maşinilor noi, îi determină pe mulţi cumpărători să caute alternative electrice mai accesibile.

Datele Carwow arată că solicitările pentru vehicule electrice cu baterie au crescut în general cu aproximativ 184% în primul trimestru din 2026 faţă de trimestrul anterior.

Creşterea interesului începe să se reflecte şi în vânzări. În luna martie, înmatriculările BYD în Germania au urcat cu 327%, oferind companiei o cotă de piaţă de aproximativ 1,2%. Chiar şi aşa, producătorii locali domină în continuare piaţa, Volkswagen deţinând de exemplu o cotă de aproximativ 17,9%.

Analistul auto independent Matthias Schmidt spune că începutul anului 2026 oferă ”primele semne reale” că publicul german începe să adopte mai serios automobilele electrice chinezeşti, însă producătorii europeni încearcă să recupereze terenul prin lansarea accelerată de noi modele în a doua jumătate a anului.

Cursa pentru gaze: Țările din Africa fac investiții masive pentru a alimenta Europa. Cine sunt marii jucători