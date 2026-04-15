O voce definitorie pentru muzica celtică

Născută în regiunea Gaoth Dobhair, în zona tradițională Gaeltacht din Donegal, Moya Brennan a devenit o figură emblematică a muzicii folk irlandeze. Cu o carieră impresionantă, artista a lansat aproximativ 25 de albume și a reușit să vândă milioane de copii la nivel global.

Ascensiunea sa a fost strâns legată de trupa Clannad, fondată în anii ’70, alături de membrii familiei sale. Formația a câștigat notorietate internațională datorită contribuțiilor la coloane sonore precum Harry's Game și Robin of Sherwood, devenind un simbol al muzicii tradiționale irlandeze reinterpretate într-o manieră modernă.

O carieră solo și colaborări de prestigiu

Pe lângă activitatea din cadrul trupei, artista și-a construit și un parcurs solo solid. Albumul „Máire”, lansat în 1992, a marcat un punct important în evoluția sa artistică. De-a lungul timpului, a colaborat cu nume importante din industria muzicală, precum Mick Jagger, Paul Young și Bono.

De asemenea, în cadrul trupei Clannad a activat și sora sa mai mică, celebra Enya, ceea ce a consolidat statutul familiei Brennan în muzica internațională.

Mesaje de omagiu

Dispariția artistei a stârnit numeroase reacții emoționante. Cântărețul Daniel O'Donnell a subliniat legătura profundă a acesteia cu locurile natale, afirmând că, în ciuda faimei mondiale, a rămas mereu fidelă rădăcinilor sale din Donegal. El a evidențiat și generozitatea artistei, care a sprijinit constant tinerii muzicieni aflați la început de drum.

La rândul său, premierul Irlandei, Micheál Martin, și-a exprimat tristețea față de această pierdere, apreciind contribuția majoră a trupei Clannad la promovarea muzicii tradiționale irlandeze pe scena internațională.

Moartea lui Moya Brennan lasă un gol imens în industria muzicală, însă moștenirea sa rămâne vie prin muzica pe care a creat-o și prin influența asupra generațiilor viitoare.