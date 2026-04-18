Fotbalul bucureștean, în doliu după moartea lui Marian Lumânare

Comunitatea fotbalistică din Capitală este în doliu după dispariția lui Marian Lumânare, președintele Asociației Municipală de Fotbal București. Considerat un pilon important al fotbalului amator și juvenil, acesta și-a dedicat o mare parte din viață dezvoltării competițiilor locale și sprijinirii cluburilor din București.

O contribuție esențială pentru fotbalul local

De-a lungul activității sale, Marian Lumânare a avut un rol decisiv în organizarea și consolidarea fenomenului fotbalistic la nivel municipal. Implicarea sa constantă și pasiunea pentru sport au contribuit la creșterea nivelului competițional și la susținerea generațiilor tinere de jucători.

Mesajul Federației Române de Fotbal

Într-un comunicat oficial, Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și celor apropiați:

„În aceste momente de mare suferință, transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, prietenilor și întregii comunități a Asociației Municipale de Fotbal București. Dumnezeu să-l odihnească în pace.”

Reacția AJF Ilfov

La rândul său, Asociația Județeană de Fotbal Ilfov a transmis un mesaj de solidaritate și regret profund față de această pierdere:

Reprezentanții instituției au subliniat că dispariția lui Marian Lumânare reprezintă o lovitură grea pentru întreaga comunitate sportivă, evidențiind dedicarea și profesionalismul de care acesta a dat dovadă de-a lungul anilor.

Moartea lui Marian Lumânare lasă un gol important în fotbalul bucureștean. Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un om dedicat, implicat și pasionat, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea sportului la nivel local.