O finală sub semnul tensiunii în tribunele Sălii Olimpia

Prezența conducerii Primăriei Timișoara la finala Cupei României la handbal s-a transformat dintr-un gest de susținere pentru Politehnica Timișoara într-un moment de un disconfort evident. Dominic Fritz, Ruben Lațcău și Paula Romocean au ocupat locuri în tribune pentru a urmări confruntarea decisivă împotriva celor de la Dinamo București, o rară apariție a celor trei edili la un eveniment sportiv de o asemenea anvergură. Deși miza sportivă era uriașă pentru echipa alb-violetă, atmosfera a devenit încărcată nu doar din cauza desfășurării jocului, ci și a modului în care publicul a interacționat cu reprezentanții administrației locale.

Reacția dură a fanilor în momentul premierii oficiale

După fluierul final, care a consemnat înfrângerea Politehnicii în fața rivalilor de la Dinamo, protocolul a impus coborârea oficialilor pe suprafața de joc pentru ceremonia de decernare a medaliilor și a plachetelor. Momentul a declanșat o reacție ostilă neașteptată din partea spectatorilor prezenți în Sala Olimpia. Imediat ce numele primarului Dominic Fritz a fost rostit în boxele arenei, asistența a izbucnit într-un cor de huiduieli. Scenariul s-a repetat cu aceeași intensitate și în momentul în care au fost anunțați viceprimarul Ruben Lațcău și consiliera Paula Romocean, semn că prezența lor în tribune nu a reușit să estompeze nemulțumirile acumulate de fani în raport cu politica sportivă a orașului.

Protocolul dus până la capăt în ciuda ostilității

În ciuda atmosferei apăsătoare și a semnalelor clare de dezaprobare venite din partea publicului, edilii și-au păstrat stăpânirea de sine și și-au dus la bun sfârșit misiunea oficială. Aceștia au participat la întreaga ceremonie de premiere, înmânând trofeele și felicitând sportivii, într-un efort de a respecta rigoarea evenimentului. Totuși, incidentul rămâne o dovadă a prăpastiei dintre suporterii timișoreni și actuala conducere a primăriei, demonstrând că simpla prezență la evenimentele de gală nu este întotdeauna suficientă pentru a câștiga simpatia unei galerii care taxează absența constantă de la meciurile obișnuite ale echipelor locale.

