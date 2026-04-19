Războiul de imagine și acuzațiile fără fundament

Sorin Grindeanu a ținut să facă o serie de precizări necesare în contextul tensiunilor tot mai accentuate din interiorul Executivului, punctând faptul că PSD a fost tratat ca un adversar politic încă din prima zi a parteneriatului. Președintele social-democrat a criticat dur retorica premierului, amintind că strategia de a face parte din Guvern, dar de a contesta simultan măsurile adoptate, a fost „brevetată” chiar de către partenerii liberali. În viziunea sa, atacurile constante privind deficitul bugetar sunt nejustificate, având în vedere că în ultimii ani România a avut patru premieri de dreapta și doar unul de la PSD, însă vina este aruncată invariabil în curtea social-democraților.

„Șobolanii” din buget și miza plângerilor la DNA

Una dintre cele mai virulente critici ale lui Grindeanu a vizat metaforele folosite de șeful Guvernului cu privire la neregulile găsite în bugetul statului. Liderul PSD a solicitat trecerea de la declarații de tip PR la acțiuni concrete, cerându-i premierului să facă publice numele celor care „fură” și să sesizeze oficial Direcția Națională Anticorupție sau Corpul de Control dacă deține dovezi ale unor fapte ilicite. Grindeanu a sugerat că, în lipsa acestor demersuri legale, discursul despre „șobolanii” din sistem rămâne doar o încercare de construcție a imaginii personale, care nu rezolvă problemele reale de gestionare a banului public.

Vânzarea companiilor profitabile, o soluție contestată

O altă temă majoră de dispută semnalată de președintele PSD este intenția de a înstrăina companiile de stat care înregistrează profit. Sorin Grindeanu a pus sub semnul întrebării logica economică a unei astfel de decizii, întrebând retoric dacă soluția pentru problemele de administrare este „vânzarea întregii cămări” în care s-ar fi găsit nereguli. Acesta a pledat pentru o abordare serioasă și responsabilă, avertizând că românii nu mai pot fi păcăliți de abordări populiste, în condițiile în care percepția publică generală este că țara nu se îndreaptă într-o direcție corectă.