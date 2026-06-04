Cod Roșu și Cod Portocaliu în București și Ilfov. Furtuni violente și grindina lovesc sudul țării - ANM

Sursă: realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis în această după-amiază mai multe avertizări nowcasting Cod Roșu și Cod Portocaliu, care vizează inclusiv zona Ilfov–București, unde se așteaptă averse torențiale, grindină de dimensiuni medii și rafale de vânt ce pot depăși 70–80 km/h. Cele mai severe fenomene sunt prognozate între 17:23 și 19:30.

În Ilfov, localitățile Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu se află sub Cod Roșu, cu precipitații ce pot depăși 40 l/mp, descărcări electrice frecvente și grindină de 2–4 cm, tranmiste ANM.

Alte localități din apropierea Capitalei — Voluntari, Pantelimon, Brănești, Cernica, Afumați, Glina, Găneasa, Berceni, Ștefăneștii de Jos și Popești-Leordeni — sunt vizate de Cod Portocaliu, cu averse de 25–40 l/mp și intensificări puternice ale vântului.

Meteorologii avertizează că furtunile se vor dezvolta rapid și pot produce acumulări mari de apă într-un interval scurt, condiții favorabile pentru grindină și vijelii. Traficul rutier poate fi afectat, iar populația este sfătuită să evite deplasările în zone deschise și să se adăpostească în spații sigure.

Avertizările sunt valabile până în jurul orei 19:30, însă ANM anunță că instabilitatea atmosferică se poate menține și în orele următoare, inclusiv în zona metropolitană București–Ilfov.