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Mediu· 2 min citire
Dronele Gărzii de Mediu au depistat un depozit ilegal de deșeuri în București. Amenzi de 160.000 de lei și autoutilitară confiscată
Depozit ilegal de deșeuri în București
Garda Națională de Mediu a descoperit, cu ajutorul dronelor de supraveghere, un teren de aproximativ 3.000 de metri pătrați din Sectorul 3 al Capitalei folosit pentru depozitarea ilegală a deșeurilor. În urma controalelor, comisarii au confiscat o autoutilitară, au aplicat o amendă de 160.000 de lei și au dispus ecologizarea completă a zonei.
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