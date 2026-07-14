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Mediu· 2 min citire

Dronele Gărzii de Mediu au depistat un depozit ilegal de deșeuri în București. Amenzi de 160.000 de lei și autoutilitară confiscată

Depozit ilegal de deșeuri în București

Depozit ilegal de deșeuri în București

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 13:25

Garda Națională de Mediu a descoperit, cu ajutorul dronelor de supraveghere, un teren de aproximativ 3.000 de metri pătrați din Sectorul 3 al Capitalei folosit pentru depozitarea ilegală a deșeurilor. În urma controalelor, comisarii au confiscat o autoutilitară, au aplicat o amendă de 160.000 de lei și au dispus ecologizarea completă a zonei.

Garda Națională de Mediu (GNM) a anunțat rezultatele unei acțiuni de control desfășurate în perioada 7–10 iulie, după sesizările primite de la locuitorii din Sectorul 3 al Capitalei privind abandonarea ilegală a deșeurilor.

Cu ajutorul dronelor de supraveghere, comisarii au surprins în timp real activitatea de depozitare ilegală pe un teren de aproximativ 3.000 de metri pătrați. Imaginile au arătat că deșeurile erau abandonate în mod repetat, în cantități mari, ceea ce indică o practică constantă și nu un incident izolat.

Deșeuri din construcții, anvelope și materiale reciclabile

În urma verificărilor, inspectorii au identificat un operator economic care desfășura activități de depozitare fără autorizație. Pe amplasament au fost găsite deșeuri provenite din construcții și demolări, anvelope uzate, deșeuri voluminoase și materiale reciclabile depozitate în amestec, cu încălcarea legislației de mediu.

În timpul monitorizării, o autoutilitară a fost surprinsă în timp ce descărca ilegal deșeuri pe teren.

Amenzi și confiscări

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au confiscat autoutilitara folosită la transportul deșeurilor și au sancționat operatorul economic cu o amendă de 160.000 de lei. Totodată, activitatea a fost suspendată până la obținerea autorizațiilor necesare, iar firma a fost obligată să evacueze toate deșeurile și să readucă terenul la starea inițială.

Din aer vedem tot. În numai 24–48 de ore documentăm orice activitate ilegală și intervenim rapid”, au transmis reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, subliniind că monitorizarea cu drone va continua pentru depistarea și sancționarea celor care încalcă legislația de mediu.

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