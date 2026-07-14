Dronele Gărzii de Mediu au depistat un depozit ilegal de deșeuri în București. Amenzi de 160.000 de lei și autoutilitară confiscată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 13:25

Garda Națională de Mediu a descoperit, cu ajutorul dronelor de supraveghere, un teren de aproximativ 3.000 de metri pătrați din Sectorul 3 al Capitalei folosit pentru depozitarea ilegală a deșeurilor. În urma controalelor, comisarii au confiscat o autoutilitară, au aplicat o amendă de 160.000 de lei și au dispus ecologizarea completă a zonei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre controale Garda de Mediu