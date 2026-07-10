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Deșeuri arse și îngropate, descoperite pe un teren din Cluj. Garda de Mediu a sesizat Parchetul

Deșeuri Cluj

Deșeuri Cluj

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 iul. 2026, 14:59
Actualizat10 iul. 2026, 15:01

Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Cluj a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda după ce inspectorii au descoperit, în urma unui control desfășurat în comuna Mihai Viteazu, un teren pe care erau abandonate deșeuri, unele dintre acestea fiind incendiate și îngropate. Autoritățile avertizează că astfel de practici pot avea efecte grave asupra mediului și sănătății populației.

Controlul a fost efectuat în urma unei sesizări privind posibila gestionare ilegală a deșeurilor pe un teren din comuna Mihai Viteazu. În timpul verificărilor, comisarii de mediu au identificat deșeuri provenite din construcții, materiale plastice și alte resturi abandonate pe un amplasament neautorizat.

Potrivit Gărzii de Mediu, o parte dintre deșeuri ar fi fost incendiate, iar altele îngropate, în încercarea de a fi eliminate în afara circuitului legal.

Reprezentanții instituției atrag atenția că astfel de practici nu reprezintă o soluție pentru eliminarea deșeurilor, ci pot provoca poluarea mediului.

„Arderea plasticului și a altor materiale poate elibera în atmosferă substanțe toxice, iar îngroparea deșeurilor poate afecta solul și apele subterane. În final, consecințele sunt suportate de întreaga comunitate”, au transmis comisarii de mediu.

Având în vedere gravitatea faptelor constatate, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Cluj a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda, urmând ca procurorii să stabilească cine se face responsabil de eliminarea ilegală a deșeurilor și în ce împrejurări au fost comise faptele.

Autoritățile vor monitoriza ecologizarea terenului

Comisarii de mediu subliniază că „deșeurile nu dispar dacă sunt arse sau îngropate” și anunță că vor continua verificările pentru a se asigura că amplasamentul va fi adus într-o stare care să nu mai reprezinte un pericol pentru mediu și pentru sănătatea populației.

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