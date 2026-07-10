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Mediu· 2 min citire
Deșeuri arse și îngropate, descoperite pe un teren din Cluj. Garda de Mediu a sesizat Parchetul
Deșeuri Cluj
Publicat10 iul. 2026, 14:59
Actualizat10 iul. 2026, 15:01
Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Cluj a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda după ce inspectorii au descoperit, în urma unui control desfășurat în comuna Mihai Viteazu, un teren pe care erau abandonate deșeuri, unele dintre acestea fiind incendiate și îngropate. Autoritățile avertizează că astfel de practici pot avea efecte grave asupra mediului și sănătății populației.
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