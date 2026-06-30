Marea Neagră s-a colorat în turcoaz. NASA explică fenomenul spectaculos surprins din spațiu

Marea Neagră oferă în fiecare an un spectacol natural impresionant, iar imaginile surprinse recent de satelitul NASA PACE confirmă acest lucru. Pe 22 iunie 2026, agenția spațială americană a fotografiat din orbită întinderea de apă, care și-a schimbat culoarea din albastru închis într-o nuanță spectaculoasă de turcoaz. Specialiștii explică faptul că fenomenul este unul natural și are loc în fiecare primăvară și început de vară.
De ce și-a schimbat culoarea Marea Neagră
Responsabile pentru transformarea spectaculoasă sunt organisme microscopice marine numite coccolitofori, un tip de fitoplancton care trăiește în straturile superioare ale apei.
Aceste microorganisme sunt acoperite cu plăcuțe din carbonat de calciu, aceeași substanță din care sunt formate cochiliile scoicilor sau creta. Atunci când populația lor crește foarte mult, lumina este reflectată diferit, iar apa capătă o nuanță albăstruie-lăptoasă, vizibilă chiar și din spațiu.
În imaginile publicate de NASA se disting clar vârtejuri și forme spectaculoase create de curenții marini, care transportă aceste microorganisme pe suprafața apei.
Specialiștii explică faptul că această înflorire a coccolitoforilor este caracteristică sezonului cald. În restul anului, Marea Neagră este dominată de alte tipuri de fitoplancton, precum diatomeele, care au cochilii din siliciu și conferă apei o culoare mai închisă.
Tocmai această alternanță face ca aspectul Mării Negre să se schimbe spectaculos de la un sezon la altul.
Bosforul a fost surprins în aceeași nuanță spectaculoasă
Cu aproape o lună înainte de imaginile realizate de satelitul PACE, un astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale a fotografiat Strâmtoarea Bosfor.
Și acolo fitoplanctonul aflat în plină dezvoltare a colorat apa într-o nuanță intensă de turcoaz, evidențiind traseele curenților marini care traversează strâmtoarea ce leagă Marea Neagră de Marea Marmara și separă cele două continente pe teritoriul Istanbulului.
De ce este important acest fenomen pentru cercetători
Deși fiecare coccolitofor este invizibil cu ochiul liber, atunci când aceste organisme se înmulțesc în număr foarte mare formează așa-numitele „bloom-uri”, care pot fi observate cu ușurință din satelit.
Aceste imagini sunt extrem de valoroase pentru oamenii de știință, deoarece permit monitorizarea ecosistemelor marine fără a fi nevoie de recoltarea permanentă a probelor din teren.
Pe lângă impactul vizual spectaculos, coccolitoforii au un rol important în echilibrul climatic al planetei. Ei absorb dioxid de carbon în timpul vieții, iar după moarte o parte din carbonul captat se depune pe fundul mării, contribuind la stocarea acestuia pentru perioade foarte lungi.