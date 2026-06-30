Marea Neagră s-a colorat în turcoaz. NASA explică fenomenul spectaculos surprins din spațiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 iun. 2026, 16:10

Marea Neagră oferă în fiecare an un spectacol natural impresionant, iar imaginile surprinse recent de satelitul NASA PACE confirmă acest lucru. Pe 22 iunie 2026, agenția spațială americană a fotografiat din orbită întinderea de apă, care și-a schimbat culoarea din albastru închis într-o nuanță spectaculoasă de turcoaz. Specialiștii explică faptul că fenomenul este unul natural și are loc în fiecare primăvară și început de vară.

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