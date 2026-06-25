Primele măsuri după incidentul din Portul Constanța. MAI testează drone de interceptare în Marea Neagră

Publicat 25 iun. 2026, 07:26 Sursă Realitatea PLUS

Apar primele măsuri după incidentul fară precedent din Portul Constanța, drona ucraineană cu sute de kilograme de explozibil s-a autodetonat și a evacuat mii de oameni. Deși ancheta este departe de a fi finalizată, Ministerul Afacerilor Interne testează acum drone în Marea Neagră care să poată intercepta aparatele ostile. Se vorbește inclusiv despre noi achiziții prin programul SAFE pentru ca incidentul Constanța să poată fi prevenit.

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