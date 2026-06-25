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Primele măsuri după incidentul din Portul Constanța. MAI testează drone de interceptare în Marea Neagră

Dronă

Dronă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iun. 2026, 07:26
SursăRealitatea PLUS

Apar primele măsuri după incidentul fară precedent din Portul Constanța, drona ucraineană cu sute de kilograme de explozibil s-a autodetonat și a evacuat mii de oameni. Deși ancheta este departe de a fi finalizată, Ministerul Afacerilor Interne testează acum drone în Marea Neagră care să poată intercepta aparatele ostile. Se vorbește inclusiv despre noi achiziții prin programul SAFE pentru ca incidentul Constanța să poată fi prevenit.

Reporter: După incidentul fără precedent de la Constanța, acolo unde o dronă marină s-a autodetonat în port, Ministerul Afacerilor Interne ia și primele măsuri. Respectiv, este vorba despre achiziția unor sisteme de drone menite să supravegheze zona de coastă.

Alături de noi este un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. Spuneți-ne, vă rog, ce presupune acest sistem de drone și pentru ce va fi folosit?

Reprezentant MAI: Bun găsit! Vorbim despre un complex de senzori ce permite detectarea și supravegherea unor drone marine, atât cele care se deplasează la suprafața apei, cât și cele de tip submersibil, care merg pe sub apă.

Este un complex ce folosește tehnologie nord-atlantică, folosită de mai mulți aliați din NATO și care oferă, potrivit producătorului, capacități mult îmbunătățite de detectare timpurie și supraveghere a unor dispozitive de tip dronă marină.

Reporter: Vorbim despre dispozitive, odată ce vor fi achiziționate, cel mai probabil prin programul SAFE, și spuneți-ne dacă aceste sisteme pot detecta, de exemplu, cum a fost cazul dronei care s-a autodetonat în portul de la Constanța?

Reprezentant MAI: Da, vorbim de o achiziție prin programul SAFE, de principiu, și potrivit specificațiilor transmise de producător, acest complex de senzori, aceste drone autonome pot detecta orice dronă, indiferent de... orice dronă marină, indiferent de capacitățile pe care și dimensiunile pe care aceasta le are.

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