Reziduuri de petrol pe plajele bulgărești de la Marea Neagră. Originea poluării care amenință sezonul estival

Reziduuri de petrol au fost descoperite pe mai multe plaje de la Marea Neagră din Bulgaria, informează luni publicația azeră Caliber, citând postul de televiziune bulgar BTV.
Cea mai gravă situație a fost raportată în apropierea localității Ahtopol, unde au fost găsite bucăți mici de păcură semisolidă în mare, de-a lungul țărmului și pe stâncile de coastă. Contaminări similare au fost semnalate și pe plajele din Burgas, Sozopol și Sinemoreț, situația generând numeroase reacții pe rețelele sociale.
Autoritatea bulgară de inspecție sanitară a confirmat contaminarea atât a apei de mare, cât și a zonelor de coastă, notificând operatorii plajelor și administrațiile locale să demareze operațiunile de curățare.
Nu este vorba de un accident recent
Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor și Administrația Maritimă din Bulgaria au transmis un comunicat în care precizează că depozitele de gudron observate în ultimele zile pe plajele de la Marea Neagră reprezintă efectele unei poluări cu petrol vechi, prezentă în mediul marin pe o perioadă îndelungată, și nu rezultatul unui accident recent. Reziduurile au fost aduse la țărm de valuri împreună cu resturi marine în intervalul 15-20 iunie.
Potrivit instituțiilor bulgărești, este vorba de fracțiuni grele reziduale de țiței sau produse petroliere care au suferit procese naturale de alterare, evaporare, dispersare, oxidare și biodegradare. În apele reci, acestea se solidifică și se scufundă, iar în condiții de căldură se înmoaie și urcă la suprafață, aderând adesea la alge sau alte resturi plutitoare.
Din cauza modificărilor semnificative ale compoziției chimice, autoritățile precizează că este practic imposibil să se determine vârsta sau sursa specifică a poluării, inclusiv identificarea navei sau navelor responsabile. Bilele de gudron de acest tip pot călători pe distanțe mari, inclusiv peste granițele naționale, înainte de a fi aruncate la țărm.
Ministerul bulgar a anunțat că va continua colaborarea cu instituțiile naționale și autoritățile locale pentru curățarea promptă a reziduurilor, astfel încât sezonul turistic să nu fie perturbat.