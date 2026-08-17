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Fără defilare militară în Piața Roșie: Rusia renunță neașteptat la celebrul festival din Moscova

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 20:22

Festivalul Internațional de Muzică Militară „Spasskaya Tower”, un eveniment simbolic desfășurat anual în Piața Roșie din Moscova, a fost anulat neașteptat cu doar patru zile înainte de lansarea oficială. Organizatorii ruși au confirmat că ediția din 2026 nu va mai avea loc în luna august, fiind amânată pentru anul viitor.

Decizie neașteptată la nivel înalt în Rusia. Ediția din 2026 a Festivalului Internațional de Muzică Militară „Turnul Spasskaia” (Spasskaya Tower), ce trebuia să debuteze pe 21 august direct în Piața Roșie din Moscova, a fost anulată subit.

Anunțul oficial a fost transmis prin intermediul canalului de Telegram al evenimentului, însă organizatorii au evitat să ofere justificări clare, invocând exclusiv „împrejurări independente de voința lor”. Potrivit publicației Meduza, manifestarea a fost amânată direct pentru anul 2027, la date ce urmează să fie comunicate ulterior.

O decizie fără precedent în ultimii ani

Măsura luată de autoritățile moscovite este extrem de neobișnuită pentru un eveniment de o asemenea amploare. În cele aproape două decenii de existență, festivalul a mai fost oprit o singură dată — în anul 2020, din cauza restricțiilor globale impuse de pandemia de COVID-19.

Programat inițial să se desfășoare în perioada 21-30 august 2026, spectacolul reprezenta o emblemă a propagandei și diplomației culturale ruse, adunând pe scenă orchestre militare de linie, fanfare internaționale și unități din garda de onoare.

Istoricul evenimentului din centrul capitalei ruse

Lansat în anul 2006 sub denumirea inițială de „Kremlin Zorya”, festivalul a debutat pe Dealul Poklonnaia din Moscova. Începând cu anul 2007, locația a fost mutată definitiv în Piața Roșie, iar din 2009 a primit numele oficial de „Turnul Spasskaia”. De-a lungul timpului, parada a devenit unul dintre cele mai mediatizate show-uri muzical-militare găzduite de Rusia.

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