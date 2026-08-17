Fără defilare militară în Piața Roșie: Rusia renunță neașteptat la celebrul festival din Moscova

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 20:22

Festivalul Internațional de Muzică Militară „Spasskaya Tower”, un eveniment simbolic desfășurat anual în Piața Roșie din Moscova, a fost anulat neașteptat cu doar patru zile înainte de lansarea oficială. Organizatorii ruși au confirmat că ediția din 2026 nu va mai avea loc în luna august, fiind amânată pentru anul viitor.

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