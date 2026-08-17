Tentativă de fraudă la nivel înalt în Marea Britanie. Numele secretarului britanic al Apărării, folosit într-o înșelătorie prin SMS

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 20:38

Potrivit informațiilor publicate de Politico, hackerii au încercat să se folosească de numele și autoritatea oficialului britanic pentru a transmite mesaje frauduloase, având ca scop obținerea de informații confidențiale sau accesul la rețele guvernamentale securizate.

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