Tentativă de fraudă la nivel înalt în Marea Britanie. Numele secretarului britanic al Apărării, folosit într-o înșelătorie prin SMS

Potrivit informațiilor publicate de Politico, hackerii au încercat să se folosească de numele și autoritatea oficialului britanic pentru a transmite mesaje frauduloase, având ca scop obținerea de informații confidențiale sau accesul la rețele guvernamentale securizate.
Scena politică și de securitate de la Londra este în alertă după ce numărul de telefon și identitatea noului secretar britanic al Apărării, Wes Streeting, au fost vizate de o schemă sofisticată de phishing și înșelătorie prin mesaje text (SMS). Incidentul ridică semne serioase de întrebare cu privire la securitatea cibernetică și protecția datelor demnitarilor din cabinetul condus de prim-ministrul Andy Burnham.
Potrivit informațiilor publicate de Politico, atacatorii cibernetici au încercat să se folosească de numele și autoritatea oficialului britanic pentru a transmite mesaje frauduloase, având ca scop obținerea de informații confidențiale sau accesul la rețele guvernamentale securizate.
Miza securității cibernetice în Executivul de la Londra
Atacul de tip texting scam (phishing prin SMS) îndreptat împotriva unuia dintre cei mai importanți miniștri din portofoliul de securitate națională vine într-un moment extrem de sensibil. Oficialii din Ministerul Apărării de la Londra (MoD) au demarat o anchetă pentru a stabili dacă au fost compromise date sensibile sau dacă este vorba despre o tentativă externă de manipulare și ingerință.
Experții în securitate cibernetică atrag atenția că utilizarea numerelor de telefon ale înalților demnitari în astfel de fraude reprezintă o tactică tot mai frecventă a grupurilor de hackeri sau a actorilor statali ostili, menită să creeze breșe în lanțul de comandă și comunicare oficială.
Reacția autorităților și măsuri de protecție sporite
În urma identificării campaniei frauduloase, serviciile de securitate britanice au emis avertismente interne pentru membrii Parlamentului și ai Cabinetului, solicitându-le să verifice riguros autenticitatea mesajelor primite și să raporteze orice activitate suspectă.
Până în prezent, reprezentanții guvernului britanic nu au oferit detalii despre identitatea suspecților din spatele atacului, însă au dat asigurări că protocoalele de securitate privind comunicațiile oficialilor de rang înalt au fost consolidate de urgență.