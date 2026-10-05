Breșă de securitate în Danemarca: datele a 8,8 milioane de persoane, accesate ilegal

Datele a aproximativ 8,8 milioane de persoane înregistrate în registrul național al Danemarcei au fost accesate ilegal, a anunțat luni ministerul danez responsabil cu digitalizarea. Informațiile vizate includ nume, adrese și numere personale de identificare CPR. Autoritățile au deschis o anchetă, iar autorii intruziunii nu au fost identificați deocamdată.
Ce date au fost accesate
Administrația registrului național danez, cunoscut sub denumirea CPR, a constatat că persoane neautorizate au obținut acces la informații despre milioane de persoane, potrivit unui comunicat al ministerului.
„Administrația registrului național (CPR) a constatat că persoane neautorizate au obținut acces ilegal în special la nume, adrese și la numerele CPR (…) a aproximativ 8,8 milioane de persoane înregistrate (în viață, emigrate, decedate, etc.)”, se arată în comunicat.
Numerele CPR sunt numere personale de identificare, echivalente numerelor de securitate socială.
Accesul neautorizat s-a realizat prin intermediul unei companii daneze care avea acces legal la registru. Dreptul de acces al companiei a fost ulterior revocat.
Cum a fost descoperită breșa
Administrația registrului a fost informată vineri despre o „anomalie” în sistemul CPR, produsă în cursul lunii septembrie. În weekend, autoritățile au stabilit amploarea accesării datelor.
Ancheta continuă, însă persoanele responsabile de intruziune nu au fost identificate până în prezent, potrivit ministerului danez.
Christina Egelund: „Un incident extrem de grav”
Ministrul Christina Egelund a calificat breșa de securitate drept „un incident extrem de grav”.
„Împreună cu toate autoritățile implicate, suntem în proces de cartografiere a întregii dimensiuni a incidentului”, a declarat aceasta, potrivit comunicatului.
Administrația a anunțat că a introdus măsuri pentru a preveni repetarea unor incidente similare.
Cine este inclus în registru
Registrul național danez conține informații despre aproximativ 11 milioane de persoane. Baza de date nu include doar persoanele care locuiesc în prezent în Danemarca, ci și persoane decedate sau care au părăsit țara.
Prin urmare, cele 8,8 milioane de persoane vizate de breșa de securitate nu reprezintă exclusiv rezidenți actuali ai Danemarcei.
Potrivit ministerului, persoanele care beneficiază de protecția numelui și a adresei nu au fost afectate de scurgerea de date.