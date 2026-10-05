Breșă de securitate în Danemarca: datele a 8,8 milioane de persoane, accesate ilegal

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 17:35

Datele a aproximativ 8,8 milioane de persoane înregistrate în registrul național al Danemarcei au fost accesate ilegal, a anunțat luni ministerul danez responsabil cu digitalizarea. Informațiile vizate includ nume, adrese și numere personale de identificare CPR. Autoritățile au deschis o anchetă, iar autorii intruziunii nu au fost identificați deocamdată.

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