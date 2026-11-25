O zonă de interdicție aeriană ar putea apărea pe flancul estic al NATO. Polonia cere extinderea sistemului inclusiv în România
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Polonia pregătește restricții aeriene pe o porțiune de zeci de kilometri de-a lungul frontierei estice, pentru a facilita intervenția aviației militare împotriva unor posibile amenințări rusești. Varșovia propune măsuri similare și celorlalte state NATO, inclusiv României.
Polonia pregătește o zonă de interdicție aeriană de-a lungul graniței sale estice, după ce mai multe rachete și drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țării. Măsura ar urma să le ofere forțelor militare mai multă libertate de intervenție în cazul unor amenințări venite dinspre Ucraina, iar Varșovia vrea ca reguli asemănătoare să fie adoptate pe întreg flancul estic al NATO, inclusiv în România și în statele baltice.
Potrivit publicației germane BILD, autoritățile poloneze intenționează să introducă noile restricții la sfârșitul lunii decembrie sau la începutul lunii ianuarie. Zona ar urma să se întindă pe o distanță de la câteva zeci de kilometri de frontieră spre interiorul teritoriului polonez.
Piloții polonezi vor putea interveni fără identificare vizuală
Planul autorităților de la Varșovia vine în contextul unor incidente repetate în care obiecte zburătoare rusești au ajuns în spațiul aerian polonez. Cel mai recent episod grav a avut loc după ce trei rachete de croazieră rusești Kh-101 au căzut pe teritoriul țării, iar premierul Donald Tusk a calificat incidentul drept o provocare deliberată a Moscovei.
Ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a explicat că noua zonă va completa restricțiile deja aplicate în apropierea frontierei. În prezent, zborurile sunt limitate în timpul zilei până la altitudini de aproximativ trei kilometri, iar pe timpul nopții sunt aproape complet interzise, cu unele excepții.
Noua măsură ar urma să extindă perimetrul restricționat pe o distanță de câteva zeci de kilometri. Potrivit explicațiilor oferite de oficialul polonez, instituirea zonei ar sprijini procedura de identificare pozitivă introdusă deja în armată.
Aceasta le permite piloților să evalueze mai multe informații înainte de a decide dacă un obiect aerian reprezintă o amenințare. Printre elementele luate în calcul se numără datele radar, informațiile furnizate de aliați, altitudinea și viteza de deplasare. Astfel, identificarea unei ținte și eventuala decizie de angajare nu mai depind exclusiv de contactul vizual cu aceasta.
Tomczyk a explicat că, dacă un pilot polonez observă pe radar un aparat care intră dinspre Ucraina în spațiul aerian al țării, se deplasează la o anumită altitudine și cu o anumită viteză și pătrunde în zona de interdicție, aceste informații pot constitui baza unei decizii de doborâre.
Reglementarea necesară pentru instituirea zonei a fost înaintată autorităților competente, iar procedura urmează să fie analizată în următoarele săptămâni. Guvernul polonez speră ca noile reguli să intre în vigoare până la sfârșitul lunii decembrie sau la începutul lunii ianuarie.
Varșovia vrea reguli similare pe întreg flancul estic al NATO
Polonia nu intenționează să limiteze inițiativa la propriul teritoriu. Pe fondul incidentelor cu drone și rachete rusești în spațiul aerian al statelor aliate, Varșovia propune extinderea unor măsuri similare de-a lungul întregului flanc estic al NATO.
România se numără printre țările vizate de această propunere, având în vedere incidentele repetate provocate de pătrunderea unor drone rusești în apropierea sau în interiorul spațiului său aerian. Statele baltice se confruntă, la rândul lor, cu riscuri similare.
Inițiativa poloneză a primit semnale de susținere din partea cancelarului german Friedrich Merz, care a cerut o reacție fermă a Europei în fața acțiunilor Moscovei. Liderul de la Berlin a pledat și pentru majorarea cu 30% a bugetului german al apărării în 2027, precum și pentru alocarea a 11,6 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei.
Merz a avertizat că acțiunile agresive ale Rusiei nu se limitează la teritoriul ucrainean și a cerut stabilirea unor limite clare în relația cu Moscova.
„Moscova își intensifică acțiunile agresive în statele baltice, în Polonia, la Marea Neagră, în spațiul cosmic și chiar în Germania, uneori cu un preț măsurat în vieți omenești. Prin urmare, Europa trebuie să stabilească limite clare pentru Rusia”, a declarat cancelarul german.
Polonia cere NATO să intercepteze rachetele rusești deasupra Ucrainei
Pe lângă măsurile de protecție a propriului spațiu aerian, Varșovia încearcă să obțină sprijinul aliaților pentru o intervenție înainte ca rachetele rusești să ajungă în teritoriul NATO.
Propunerea a fost prezentată luni, 23 noiembrie, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor Alianței Nord-Atlantice desfășurate la Bruxelles. Polonia a cerut analizarea posibilității ca statele membre să intercepteze rachetele rusești aflate deasupra Ucrainei, dacă acestea se îndreaptă spre teritoriul unui stat aliat.
Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, unele țări au susținut inițiativa, însă discuțiile sunt încă într-o etapă preliminară și nu a fost luată nicio decizie. Pentru ca un asemenea plan să fie pus în aplicare, Ucraina ar trebui să avertizeze NATO în legătură cu traiectoria proiectilelor și să permită accesul avioanelor Alianței în spațiul său aerian. O astfel de intervenție ar necesita acordul tuturor statelor membre.
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a susținut miercuri, 25 noiembrie, că interceptarea unor rachete deasupra Ucrainei, la solicitarea Kievului, ar putea fi justificată prin dreptul la autoapărare.
„O rachetă sau o dronă care se apropie de spațiul nostru aerian reprezintă deja o amenințare directă pentru noi. Cred că doborârea de rachete deasupra teritoriului ucrainean, la cererea Ucrainei, se încadrează în definiția autoapărării”, a afirmat șeful diplomației poloneze.
Propunerea întâmpină însă rezerve în cadrul NATO. Ministrul adjunct al Apărării din Polonia a precizat că Alianța nu susține în prezent o asemenea intervenție, din cauza complicațiilor pe care le-ar putea genera. O operațiune de interceptare desfășurată deasupra Ucrainei ar extinde acțiunile defensive ale NATO în afara teritoriului membrilor săi și ar putea crește riscul unei confruntări directe cu Rusia.
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