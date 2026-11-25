Publicat 26 nov. 2026, 00:03 Actualizat 26 nov. 2026, 00:04

Polonia pregătește restricții aeriene pe o porțiune de zeci de kilometri de-a lungul frontierei estice, pentru a facilita intervenția aviației militare împotriva unor posibile amenințări rusești. Varșovia propune măsuri similare și celorlalte state NATO, inclusiv României.

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