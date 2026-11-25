O tragedie de proporții s-a produs miercuri seară în zona metropolitană a capitalei Egiptului. Cel puțin 30 de persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite după ce un vehicul care transporta produse petroliere s-a răsturnat și a fost cuprins de flăcări. Incendiul s-a extins cu repeziciune la autoturismele din apropiere și la mai multe construcții din zonă.
Autoritățile se tem că numărul victimelor ar putea fi mai mare, în condițiile în care intervenția echipelor de salvare a avut loc într-o zonă afectată de explozii și de un incendiu violent.
Cisternă răsturnată pe o șosea importantă din Cairo. Focul s-a extins în jur
Accidentul s-a produs pe o arteră de centură importantă din apropierea orașului Cairo, în districtul Al-Warraq din Giza. Vehiculul care transporta produse petroliere s-ar fi răsturnat, iar la scurt timp a izbucnit un incendiu puternic.
Flăcările au cuprins mai multe autoturisme aflate în apropiere, iar exploziile produse în timpul incendiului au amplificat dezastrul. Focul a ajuns și la construcțiile din vecinătate, provocând panică în rândul locuitorilor.
Potrivit Ministerului Sănătății din Egipt, bilanțul comunicat a ajuns la cel puțin 30 de morți și 15 răniți. Primele informații indicau 21 de persoane decedate, însă numărul victimelor a fost ulterior actualizat.
Imagini dramatice cu incendiul. Coloane uriașe de fum s-au ridicat deasupra șoselei
Scenele surprinse și distribuite pe rețelele sociale arată amploarea incendiului. Flăcările au luminat zona, iar nori groși de fum negru s-au ridicat deasupra drumului, vizibili de la distanță.
Exploziile și extinderea rapidă a focului au creat o situație extrem de periculoasă atât pentru șoferii aflați în trafic, cât și pentru persoanele care locuiau în apropiere.
Mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au fost trimise la fața locului. După o intervenție de amploare, pompierii au reușit să controleze incendiul, potrivit informațiilor apărute în presă.
Șoseaua afectată leagă mai multe artere importante din zona capitalei egiptene
Drumul pe care s-a produs accidentul are un rol important în traficul metropolitan, asigurând conexiunea între mai multe autostrăzi și facilitând deplasarea între guvernoratele Cairo, Giza și Qalyubia.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabili circumstanțele exacte în care cisterna s-a răsturnat și a izbucnit incendiul. Bilanțul victimelor rămâne unul provizoriu, iar ancheta urmează să clarifice toate detaliile tragediei.