Publicat 25 nov. 2026, 23:27 Actualizat 25 nov. 2026, 23:30

O tragedie de proporții s-a produs miercuri seară în zona metropolitană a capitalei Egiptului. Cel puțin 30 de persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite după ce un vehicul care transporta produse petroliere s-a răsturnat și a fost cuprins de flăcări. Incendiul s-a extins cu repeziciune la autoturismele din apropiere și la mai multe construcții din zonă.

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