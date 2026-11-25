Președintele Ucrainei și premierul Ungariei au participat la o partidă de volei alături de elevii unui liceu cu predare în limba maghiară din Transcarpatia. Vizita a inclus discuții despre educație, drepturile minorităților și cooperarea dintre cele două state.
Volodimir Zelenski și Péter Magyar au avut parte de o întâlnire neobișnuită cu elevii unui liceu din vestul Ucrainei. Cei doi lideri au lăsat deoparte, pentru un moment, discuțiile oficiale și au intrat pe terenul de sport, unde au participat la un meci de volei alături de copii.
Momentul s-a petrecut la Liceul „Lajos Kossuth” din Berehove, localitate din regiunea Transcarpatia, aflată în apropierea graniței cu Ungaria. Instituția are predare în limba maghiară, iar vizita a inclus întâlniri cu elevii și profesorii, dar și activități sportive.
Președintele ucrainean a povestit despre partida de volei într-un mesaj publicat pe Facebook, în care le-a mulțumit celor care au participat la joc.
„Mulțumiri ambelor echipe pentru un meci grozav!”, a transmis Volodimir Zelenski la finalul vizitei.
Cum funcționează liceul vizitat de cei doi lideri
Pe lângă momentul sportiv, Zelenski a vorbit despre condițiile în care își desfășoară activitatea instituția de învățământ, în contextul războiului. Președintele ucrainean a evidențiat faptul că școala continuă să se modernizeze, iar elevii au la dispoziție spații în care pot învăța și participa la activități sportive.
Sălile de clasă au fost renovate, iar profesorii își continuă activitatea pentru a le asigura copiilor condiții de educație și dezvoltare, în pofida situației dificile din țară.
Liceul „Lajos Kossuth” are o istorie de peste 100 de ani și este frecventat în prezent de mai mult de 500 de elevi. Printre aceștia se află și copii înscriși în clase incluzive.
Limba maghiară este limba de predare, însă programa include și studiul limbilor ucraineană și engleză.
Mesajul lui Zelenski despre școlile în limba maternă
Președintele Ucrainei a prezentat liceul din Berehove drept un exemplu al respectării drepturilor lingvistice și culturale ale comunităților minoritare. În mesajul său, Zelenski a făcut referire și la situația copiilor ucraineni din Ungaria, amintind că la Budapesta funcționează o școală unde aceștia pot învăța în limba maternă.
Subiectul are o importanță aparte în relația dintre Kiev și Budapesta, întrucât drepturile minorităților naționale și posibilitatea educației în limba maternă au generat în trecut neînțelegeri între cele două țări.
Regiunea Transcarpatia, unde se află Berehove, găzduiește o comunitate maghiară numeroasă, iar accesul acesteia la educație în propria limbă a fost unul dintre temele sensibile în dialogul bilateral.
Zelenski, despre respectul reciproc dintre Ucraina și Ungaria
Vizita la liceul din Berehove a avut și o dimensiune diplomatică, dincolo de întâlnirea cu elevii și profesorii. Mesajul transmis de liderul ucrainean a pus accentul pe respectarea identității culturale și lingvistice a comunităților din cele două state.
„Acest tip de respect reciproc este important pentru relațiile noastre și trebuie să reprezinte fundamentul întregii noastre cooperări”, a transmis Zelenski.
Liderul de la Kiev le-a mulțumit, totodată, profesorilor pentru eforturile depuse pentru continuarea activității școlii în timpul războiului și elevilor care au luat parte la partida de volei.