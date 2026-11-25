Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 25 nov. 2026, 18:12

Președintele Ucrainei și premierul Ungariei au participat la o partidă de volei alături de elevii unui liceu cu predare în limba maghiară din Transcarpatia. Vizita a inclus discuții despre educație, drepturile minorităților și cooperarea dintre cele două state.

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