Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 nov. 2026, 14:28

Celebrul scriitor rus Fiodor Dostoievski a fost „reînviat” cu ajutorul inteligenței artificiale și transformat în comentator politic la Russia Today (RT), unul dintre principalele instrumente media ale propagandei Kremlinului. Avatarul digital al autorului romanelor clasice „Crimă și pedeapsă” și „Frații Karamazov” vorbește despre războiul din Ucraina, despre patriotism și apărarea "valorilor tradiționale" ale Rusiei, amenințare de Occident.

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