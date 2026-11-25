Celebrul scriitor rus Fiodor Dostoievski a fost „reînviat” cu ajutorul inteligenței artificiale și transformat în comentator politic la Russia Today (RT), unul dintre principalele instrumente media ale propagandei Kremlinului. Avatarul digital al autorului romanelor clasice „Crimă și pedeapsă” și „Frații Karamazov” vorbește despre războiul din Ucraina, despre patriotism și apărarea "valorilor tradiționale" ale Rusiei, amenințare de Occident.
Celebrul scriitor rus Fiodor Dostoievski a fost „reînviat” cu ajutorul inteligenței artificiale și transformat în comentator politic la Russia Today (RT), unul dintre principalele instrumente media ale propagandei Kremlinului. Avatarul digital al autorului romanelor clasice „Crimă și pedeapsă” și „Frații Karamazov” vorbește despre războiul din Ucraina, patriotism și relația Rusiei cu Occidentul, folosind imaginea și vocea scriitorului.
Proiectul a fost anunțat pe 22 octombrie 2026 de Margarita Simonian, directoarea Russia Today și una dintre figurile importante ale propagandei Kremlinului. Aceasta și-a prezentat noul „coleg” într-o înregistrare video publicată pe canalul său de Telegram, în care apare discutând cu versiunea digitală a scriitorului, programată să recite fragmente din operele sale, potrivit unei analize publicate de The Conversation.
Înregistrarea a strâns peste 100.000 de vizualizări în doar câteva zile. În dialogul cu Simonian, avatarul lui Dostoievski îi îndeamnă pe ruși să nu adopte gusturile europene, într-un discurs care se înscrie în retorica Kremlinului privind apărarea „valorilor tradiționale” în fața influențelor occidentale.
Deși este cunoscut în întreaga lume mai ales pentru romanele sale, Dostoievski a avut și o activitate publicistică marcată de poziții ultraconservatoare, naționaliste și uneori xenofobe. În „Jurnalul unui scriitor”, publicație pe care a redactat-o între 1873 și 1881, susținea, printre altele, intervenția Rusiei în sprijinul slavilor din Balcani și critica societățile occidentale. Aceste texte, mai puțin cunoscute publicului european, au influențat ulterior cercurile conservatoare ruse. Vladimir Putin l-a citat, la rândul său, în repetate rânduri printre autorii săi preferați, arată analiza The Conversation.
Potrivit Victoriei Feuillebois, specialistă în literatura rusă la Universitatea din Strasbourg, folosirea scriitorului în emisiunile RT reprezintă o instrumentalizare a patrimoniului cultural în scopuri propagandistice. Cazul Dostoievski face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Rusia își folosește marile personalități culturale pentru în sprijinul discursului identitar și confruntarea cu Occidentul. Russia Today este un post finanțat de statul rus, ale cărui activități de difuzare au fost suspendate în Uniunea Europeană în martie 2022, după invazia rusă în Ucraina.