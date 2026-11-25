Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, a fost inculpat de un mare juriu federal din Los Angeles pentru deținerea de materiale care conțin imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. În prezent, bărbatul în vârstă de 82 de ani se află în arest în Florida și este acuzat de două infracțiuni federale, potrivit BBC.
Documentele judiciare depuse în California arată că materialele pe care acesta este acuzat că le-ar fi deținut includ cel puțin o imagine în care apare un copil aflat înainte de pubertate, precum și un minor cu vârsta sub 12 ani.
Thomas Markle a negat că ar fi deținut astfel de imagini. El urmează să se prezinte în fața instanței din Los Angeles în următoarele săptămâni, relatează BBC.
Thomas Markle riscă până la 40 de ani de închisoare
Săptămâna trecută, un judecător din Florida a stabilit că Thomas Markle este apt din punct de vedere mintal pentru a fi judecat. Acesta a fost arestat de FBI pe 6 noiembrie, într-un centru rezidențial pentru vârstnici din Florida, fiind pus inițial sub acuzare pentru o singură infracțiune federală privind deținerea de materiale cu abuzuri sexuale asupra minorilor. Ulterior, acesta a ajuns să fie vizat de două capete de acuzare.
Procurorul federal a declarat că, dacă va fi găsit vinovat, Thomas Markle riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare.
Arestarea sa a avut loc după ce agenții federali au percheziționat un spațiu de depozitare din Los Angeles, pe care acesta l-ar fi închiriat timp de aproape două decenii. În interior ar fi fost descoperite materialele incriminate. Inițial, Markle a fost eliberat pe cauțiune, în anumite condiții. Ulterior, judecătorul a dispus menținerea sa în arest până la proces, după ce acesta ar fi îndepărtat un dispozitiv electronic de monitorizare a locației.
Ce au descoperit anchetatorii în spațiul de depozitare din Los Angeles
Potrivit actului de inculpare depus de Biroul Procurorului SUA pentru Districtul Central al Californiei, Thomas Markle este acuzat că a deținut în mod conștient negative de film de 35 mm care conțineau materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Faptele reținute de procurori ar fi avut loc la 30 octombrie și 4 noiembrie. Anchetatorii susțin că, în ambele situații, acesta știa ce tip de imagini se aflau pe materialele respective.
În spațiul de depozitare, agenții federali ar fi găsit două imagini în care apare un bărbat adult, identificat de un martor drept Thomas Markle, alături de un copil minor, potrivit Biroului Procurorului SUA. Procurorii au mai susținut că o a treia imagine pare să înfățișeze un copil într-o cameră despre care se crede că aparține unui lanț de moteluri din Filipine.
Motivul pentru care s-a mutat în Filipine
Thomas Markle s-a mutat în Filipine anul trecut, după ce a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale. Acesta a locuit în orașul Cebu până în luna mai.
Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate împotriva lui Thomas Markle urmează să fie analizate în instanță. Acesta a negat că ar fi deținut imagini cu abuzuri sexuale asupra minorilor.