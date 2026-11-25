Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 nov. 2026, 09:11

Thomas Markle, tatăl ducesei de Sussex, Meghan Markle, a fost inculpat de un mare juriu federal din Los Angeles pentru deținerea de materiale care conțin imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. În prezent, bărbatul în vârstă de 82 de ani se află în arest în Florida și este acuzat de două infracțiuni federale, potrivit BBC.

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