Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 nov. 2026, 22:36

Cinci militari și-au pierdut viața după ce un elicopter al armatei turce s-a prăbușit în timpul unui exercițiu militar desfășurat la Eskişehir, în vestul-central al Turciei, a anunțat marți seară Ministerul Apărării de la Ankara. Tragedia are loc la doar 12 zile după un alt accident aviatic, în care prăbușirea unui elicopter militar s-a soldat cu moartea a patru persoane, relatează AFP.

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