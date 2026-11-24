Cinci militari și-au pierdut viața după ce un elicopter al armatei turce s-a prăbușit în timpul unui exercițiu militar desfășurat la Eskişehir, în vestul-central al Turciei, a anunțat marți seară Ministerul Apărării de la Ankara. Tragedia are loc la doar 12 zile după un alt accident aviatic, în care prăbușirea unui elicopter militar s-a soldat cu moartea a patru persoane, relatează AFP.
Cinci militari au murit în urma prăbușirii unui elicopter
Anterior, instituția anunțase că accidentul s-a produs în timpul unei misiuni de antrenament, elicopterul implicat fiind un AS-532 Cougar, aparținând forțelor aeriene turce. Aparatul este un elicopter de transport de trupe, de fabricație franceză.
Imaginile difuzate de posturile de televiziune din Turcia au surprins mai multe vehicule de intervenție într-o zonă întinsă de câmpie. Epava elicopterului a fost localizată în apropierea districtului Tepebași.
Aparatul de zbor decolase de la o bază militară din Eskişehir, oraș situat între Istanbul și Ankara.
Un alt accident aviatic a provocat moartea a patru militari
Pe 12 noiembrie, Ministerul Apărării de la Ankara anunțase moartea a patru militari, după ce un elicopter de tip S-70 s-a prăbușit în estul Turciei. Cauzele accidentului nu au fost stabilite, iar autoritățile nu au oferit, până în prezent, o explicație oficială.
Turcia, a doua cea mai mare armată din NATO
Turcia deține a doua cea mai mare armată din cadrul NATO și are trupe desfășurate oficial în Irak și Siria, în cadrul unor operațiuni împotriva grupărilor teroriste.
Armata turcă nu mai desfășoară lupte pe teritoriul național de la reluarea procesului de pace dintre statul turc și Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), în 2024, după încheierea rebeliunii kurde.