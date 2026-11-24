Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 24 nov. 2026, 20:39

Vladimir Putin susține că Ucraina continuă să lovească rafinăriile din Rusia, deși Donald Trump i-ar fi cerut să renunțe la aceste atacuri. Liderul de la Kremlin a avertizat că Moscova va răspunde și a solicitat măsuri suplimentare pentru protejarea obiectivelor energetice.

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