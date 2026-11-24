Vladimir Putin susține că Ucraina continuă să lovească rafinăriile din Rusia, deși Donald Trump i-ar fi cerut să renunțe la aceste atacuri. Liderul de la Kremlin a avertizat că Moscova va răspunde și a solicitat măsuri suplimentare pentru protejarea obiectivelor energetice.
Președintele rus Vladimir Putin a amenințat marți Ucraina cu represalii, după ce a acuzat autoritățile de la Kiev că nu țin cont de cererea președintelui american Donald Trump privind oprirea atacurilor asupra rafinăriilor din Rusia. Liderul de la Kremlin a declarat că loviturile continuă, în pofida apelului făcut de Washington, și a avertizat că Moscova va reacționa, relatează Reuters.
Putin a făcut aceste declarații în cadrul unei reuniuni desfășurate la Kremlin, la care au participat membri ai guvernului și reprezentanți ai conducerii companiilor petroliere. El a susținut că Ucraina continuă să vizeze instalațiile de prelucrare a petrolului, ignorând solicitarea directă transmisă de liderul american.
„Vedem că regimul de la Kiev continuă să atace instalațiile noastre de prelucrare, în pofida apelului și solicitării directe a președintelui SUA de a se abține de la asemenea atacuri. Însă autoritățile de la Kiev nu țin cont de acest sfat”, a afirmat Putin.
Președintele rus a transmis apoi avertismentul privind reacția Moscovei:
„În această privință, aș dori să subliniez că măsurile de represalii din partea noastră sunt inevitabile”.
Atacurile ucrainene au redus activitatea rafinăriilor rusești
Loviturile ucrainene asupra infrastructurii petroliere din Rusia s-au diminuat după ce Donald Trump a anunțat, la jumătatea lunii octombrie, un armistițiu privind atacurile asupra obiectivelor energetice. Totuși, potrivit Reuters, operațiunile au devenit din nou mai intense începând cu sfârșitul lunii trecute.
Estimările a două surse din industria petrolieră, citate de agenția de presă, arată că atacurile cu drone au redus cu 45% volumul cumulat de țiței procesat de rafinăriile rusești începând de la sfârșitul lunii octombrie.
Mai multe regiuni din Rusia au introdus restricții privind vânzarea cu amănuntul a benzinei și motorinei, după reluarea atacurilor asupra instalațiilor petroliere. Măsurile au fost semnalate de presa locală și de autorități.
Putin a recunoscut că situația de pe piața internă a carburanților rămâne dificilă. El a susținut însă că prețurile benzinei s-au stabilizat după ce au atins un nivel maxim în octombrie.
În cadrul reuniunii, liderul rus a cerut și discutarea unor măsuri suplimentare pentru securizarea infrastructurii energetice și protejarea angajaților care lucrează în aceste obiective.
Rusia acuză Europa că încearcă să-i limiteze exporturile de energie
În aceeași intervenție, Vladimir Putin a comentat și decizia Uniunii Europene de a opri complet achizițiile de gaz natural lichefiat rusesc transportat pe mare, începând cu 1 ianuarie.
Cu toate acestea, livrările de GNL rusesc către Europa au crescut în primele zece luni ale anului. Datele preliminare ale LSEG indică un avans de aproximativ 6,3% față de perioada similară a anului trecut, până la un total de 11,8 milioane de tone.
Pentru întregul an trecut, livrările rusești de GNL către Europa s-au ridicat la aproximativ 13,7 milioane de tone, potrivit Reuters.
Putin a susținut că eforturile europene de limitare a exporturilor energetice ale Rusiei au avut efectul contrar celui urmărit. El a afirmat că Moscova și-a extins piețele de desfacere și utilizează tot mai mult Ruta Maritimă de Nord, care traversează zona arctică a coastelor rusești.