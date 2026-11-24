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ExclusivExtern· 1 min citire
Ana Maria Păcuraru: Invitația lui Putin la Moscova, o posibilă capcană pentru liderii europeni. Ce riscă România
Publicat24 nov. 2026, 14:51
Actualizat24 nov. 2026, 14:54
SursăRealitatea PLUS
Vladimir Putin lansează o invitație liderilor europeni de a veni la Moscova, însă miza reală ar putea fi o negociere directă cu Donald Trump. În acest context, Europa riscă să se divizeze și să fie exclusă de la discuțiile care ar putea decide viitorul regiunii. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Casa Albă, explică de ce propunerea Kremlinului ar putea ascunde o capcană diplomatică și ce riscă România dacă marile puteri ajung să decidă soarta regiunii fără participarea sa.
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