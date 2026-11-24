Publicat 24 nov. 2026, 14:51 Actualizat 24 nov. 2026, 14:54 Sursă Realitatea PLUS

Vladimir Putin lansează o invitație liderilor europeni de a veni la Moscova, însă miza reală ar putea fi o negociere directă cu Donald Trump. În acest context, Europa riscă să se divizeze și să fie exclusă de la discuțiile care ar putea decide viitorul regiunii. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Casa Albă, explică de ce propunerea Kremlinului ar putea ascunde o capcană diplomatică și ce riscă România dacă marile puteri ajung să decidă soarta regiunii fără participarea sa.

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