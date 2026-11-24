Publicat 24 nov. 2026, 14:40 Actualizat 24 nov. 2026, 14:53

Un jurnal personal ținut de Papa Francisc timp de peste trei decenii dezvăluie experiențe spirituale mai puțin cunoscute, temeri și regrete ale fostului Suveran Pontif. În însemnările sale, Jorge Bergoglio povestește că ar fi văzut diavolul de trei ori și că, într-o noapte din 2018, ar fi avut o experiență pe care a descris-o drept vederea „porților iadului”. Fragmentele au fost publicate într-o nouă carte semnată de cardinalul Victor Manuel Fernández, relatează AFP.

Distribuie articolul