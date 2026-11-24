Un jurnal personal ținut de Papa Francisc timp de peste trei decenii dezvăluie experiențe spirituale mai puțin cunoscute, temeri și regrete ale fostului Suveran Pontif. În însemnările sale, Jorge Bergoglio povestește că ar fi văzut diavolul de trei ori și că, într-o noapte din 2018, ar fi avut o experiență pe care a descris-o drept vederea „porților iadului”. Fragmentele au fost publicate într-o nouă carte semnată de cardinalul Victor Manuel Fernández, relatează AFP.
Jurnalul secret al Papei Francisc, publicat într-o nouă carte
Însemnările inedite ale Papei Francisc au fost incluse în volumul „Jurnalul spiritual al Papei Francisc”, semnat de cardinalul argentinian Victor Manuel Fernández, prefectul Dicasterului pentru Doctrina Credinței de la Vatican. Cartea include fragmente dintr-un jurnal personal pe care Jorge Bergoglio l-a ținut în perioada 1992-2024, înainte și după alegerea sa ca Papă, în martie 2013.
Potrivit agenției de presă AFP, cardinalul Fernández a explicat că Francisc i-a cerut să facă publice reflecțiile sale spirituale, consemnate într-un carnet cu copertă din plastic negru.
După moartea fostului Papă, în 2025, cardinalul și-a exprimat îngrijorarea că documentul ar putea fi uitat într-un depozit. Ulterior, acesta a obținut aprobarea succesorului lui Francisc, Papa Leon al XIV-lea, pentru publicarea unor fragmente. Fernández a explicat că însemnările dezvăluie preocupările spirituale profunde ale fostului Suveran Pontif și pot reprezenta o sursă de reflecție pentru cititori.
Papa Francisc susține că a văzut diavolul de trei ori
Una dintre cele mai surprinzătoare dezvăluiri din jurnalul spiritual se referă la trei presupuse întâlniri ale lui Francisc cu diavolul, în perioada în care era arhiepiscop de Buenos Aires și ulterior.
Într-o însemnare din 24 ianuarie 2021, fostul Papă descrie modul în care percepea prezența răului și felul în care aceste experiențe l-au marcat.
Primul episod ar fi avut loc cu aproximativ 15 ani înainte de momentul în care a fost consemnată însemnarea.
A doua experiență ar fi avut loc într-o capelă carmelitană, unde Francisc susținea că a fost privit de o apariție cu „ochi de foc”. Al treilea episod s-ar fi petrecut în timpul unei reuniuni la Roma. În jurnal, Bergoglio scria că a văzut diavolul și i-a auzit vocea, pe care o descria ca fiind triumfătoare și amenințătoare.
„Am văzut porțile iadului”. Experiența care l-a îngrozit pe fostul Papă
O altă însemnare tulburătoare datează din 7 iunie 2018. Francisc povestește că, în noaptea precedentă, în timp ce se pregătea să se culce, ar fi văzut „porțile iadului”. Fostul Papă descria experiența drept o manifestare a unei „seducții păgâne în toată forța ei”.
În continuarea însemnării, Francisc povestește că a luat rozariul, pe care l-a perceput ca pe o armă spirituală în fața acelei experiențe.
Regretele și autocritica Papei Francisc: „Cât timp pierdut, cât rău făcut!”
Dincolo de relatările despre experiențele sale religioase, jurnalul conține numeroase pasaje în care Francisc își analizează propriul comportament și își recunoaște greșelile. Fostul Papă vorbește despre momente în care a fost dominat de sentimente de dispreț, invidie și orgoliu. Într-una dintre însemnări, își reproșează inclusiv faptul că a ignorat un bărbat beat care îl strigase pe stradă, deoarece își dorea să meargă liniștit.
În ultima perioadă a vieții, Francisc a revenit asupra propriilor defecte și s-a descris drept un Jorge arogant, autosuficient, cinic și lipsit de sinceritate față de sine. Aceste reflecții contrastează cu imaginea publică a fostului Suveran Pontif, cunoscut pentru mesajele sale despre modestie, compasiune și apropierea Bisericii de oamenii aflați în dificultate. Totodată, Francisc a fost uneori criticat în interiorul Curiei Romane pentru stilul său de conducere, considerat autoritar de unii dintre contestatarii săi.
De ce se temea Papa Francisc încă din tinerețe?
Jurnalul arată că fostul Suveran Pontif s-a gândit frecvent la moarte și la timpul limitat pe care îl mai avea la dispoziție. În 1998, când avea 60 de ani, Bergoglio scria că își dorește să facă bine în puținul timp care îi mai rămâne.
Trei ani mai târziu, în 2001, îngrijorările legate de trecerea timpului deveniseră și mai evidente.
Aceste preocupări nu au dispărut nici după alegerea sa în fruntea Bisericii Catolice, în 2013. Într-o însemnare din 9 aprilie 2016, Francisc observa că atacurile diavolului, sub diferite forme, deveniseră tot mai intense și se întreba dacă acest lucru nu reprezenta un semn că sfârșitul său se apropia.
Ce conține jurnalul spiritual al fostului Suveran Pontif?
Documentul publicat prin intermediul cardinalului Victor Manuel Fernández cuprinde 86 de pagini de însemnări redactate înainte de alegerea lui Jorge Bergoglio ca Papă și alte 55 de pagini scrise după ce acesta a ajuns în fruntea Bisericii Catolice. Unul dintre cele mai scurte și emoționante pasaje datează din 21 iulie 2013 și face referire la momentul care i-a schimbat definitiv viața.
Jurnalul acoperă astfel peste trei decenii din viața lui Jorge Bergoglio și oferă o perspectivă personală asupra transformării sale din arhiepiscop de Buenos Aires în lider al Bisericii Catolice.