Unsprezece persoane au murit într-un accident rutier grav produs marți, 24 noiembrie 2026, în Emiratele Arabe Unite. Un autobuz de pasageri s-a ciocnit cu un camion în emiratul Ras Al Khaimah. Ministerul de Interne a confirmat bilanțul victimelor și a anunțat că autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele coliziunii.
Accidentul a mobilizat echipe de intervenție, ambulanțe și reprezentanți ai Apărării Civile. Zona a fost securizată, iar traficul a fost gestionat de autorități în timpul operațiunilor de salvare și al intervenției medicale.
11 persoane au murit în urma impactului dintre autobuz și camion
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul de Interne din Emiratele Arabe Unite, un autobuz de pasageri și un camion au fost implicate în coliziune, iar 11 persoane și-au pierdut viața.
Autoritățile nu au făcut publice identitățile victimelor și nici naționalitățile acestora. De asemenea, în primele informații oficiale nu au fost precizate detalii despre eventuali răniți sau despre numărul persoanelor aflate în autobuz.
Echipele specializate au ajuns la locul accidentului după primirea alertei și au desfășurat operațiuni de salvare și asistență medicală, în colaborare cu serviciile de ambulanță și Apărarea Civilă.
Ancheta este în desfășurare. Cauza accidentului nu a fost stabilită
Ministerul de Interne a transmis că împrejurările în care s-a produs coliziunea sunt investigate. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre o eventuală eroare de conducere, viteza vehiculelor sau alte împrejurări care ar fi putut contribui la producerea tragediei.
O altă tragedie rutieră a avut loc în Emirate în urmă cu mai puțin de două săptămâni
Accidentul din Ras Al Khaimah vine la mai puțin de două săptămâni după o altă tragedie rutieră produsă în Emiratele Arabe Unite. Pe 12 noiembrie, în emiratul Fujairah, un accident în lanț în care au fost implicate mai multe autoturisme și camioane s-a soldat cu 14 morți și 30 de răniți.
Potrivit informațiilor comunicate atunci de autorități, un camion și-a pierdut controlul și a provocat o coliziune în lanț, urmată de un incendiu care a cuprins mai multe vehicule. Printre persoanele rănite s-au numărat cetățeni din Emiratele Arabe Unite, Oman, India, Brazilia, Pakistan, Iordania și Egipt.
Ancheta privind coliziunea dintre autobuz și camion din Ras Al Khaimah continuă, iar informațiile despre cauzele accidentului și eventualele persoane rănite sunt așteptate după verificările oficiale.