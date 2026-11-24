Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 24 nov. 2026, 08:57

Unsprezece persoane au murit într-un accident rutier grav produs marți, 24 noiembrie 2026, în Emiratele Arabe Unite. Un autobuz de pasageri s-a ciocnit cu un camion în emiratul Ras Al Khaimah. Ministerul de Interne a confirmat bilanțul victimelor și a anunțat că autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele coliziunii.

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