Pierderile Rusiei în războiul din Ucraina se apropie de 700.000 de morți. Ce au descoperit jurnaliștii după analizarea datelor secrete ale Rosstat
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O investigație realizată de Meduza și Mediazona, pe baza unor documente obținute în urma unui atac informatic asupra Rosstat, indică cel puțin 490.000 de militari ruși decedați până la sfârșitul lunii septembrie 2026. Dacă sunt luate în calcul și persoanele dispărute, bilanțul estimat depășește 700.000.
Pierderile Rusiei în războiul din Ucraina ar putea depăși 700.000 de militari morți, potrivit unei noi investigații publicate luni de publicațiile independente ruse Meduza și Mediazona. Jurnaliștii au analizat documente obținute de hackeri din sistemele Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat), care conțin informații despre decesele înregistrate în țară până în toamna acestui an.
Conform calculelor realizate de cele două redacții, cel puțin 490.000 de militari ruși aveau decesele deja înregistrate până la sfârșitul lunii septembrie 2026. Dacă sunt adăugați și cei dispăruți, despre care există indicii că au murit, dar ale căror decese nu au fost încă înregistrate oficial, estimarea urcă la peste 700.000 de persoane.
Cercetarea reprezintă o actualizare importantă a calculelor anterioare privind pierderile armatei ruse. Pentru prima dată, Meduza și Mediazona au putut analiza în detaliu și categoria militarilor dispăruți, folosind o metodă statistică bazată pe modele utilizate în matematică actuarială și epidemiologie.
Hackerii au obținut date din sistemele Rosstat. Ce au descoperit jurnaliștii
Investigația a devenit posibilă după ce două grupări de hackeri, „Cyberpartisans of Belarus” și Silent Crow, au anunțat, la 1 noiembrie, că au pătruns în sistemele Rosstat și au obținut arhive cu informații despre mortalitatea din Rusia.
La 8 noiembrie, materialele au fost puse la dispoziția mai multor redacții independente, printre care Meduza și Mediazona. Ulterior, la 15 noiembrie, hackerii au transmis jurnaliștilor și un nou set de informații, care conținea înregistrări mai recente, până la 29 septembrie 2026.
Arhiva analizată include aproape 29,7 milioane de înregistrări din sistemul Rosstat, referitoare la decese înregistrate între 2021 și august 2026. Un alt set de aproximativ 15 milioane de înregistrări provenea din Sistemul de Interacțiune Electronică Interdepartamentală și cuprindea informații până la sfârșitul lunii septembrie.
Documentele nu conțin numele persoanelor decedate, însă includ date despre naștere și deces, locul morții, cauzele decesului și alte informații care au permis identificarea unor categorii de militari. Jurnaliștii au eliminat înregistrările duplicate și au corectat datele incomplete, ajungând la aproximativ 11,66 milioane de decese unice în întreaga bază analizată.
Meduza și Mediazona afirmă că au verificat autenticitatea informațiilor prin compararea lor cu mai multe surse independente: propriile liste nominale ale militarilor uciși, registrele succesorale, alte scurgeri de date din sistemele de stare civilă și statistici publicate anterior chiar de Rosstat. Potrivit Mediazona, au fost identificate în baza obținută de hackeri înregistrări corespunzătoare pentru 95,1% dintre militarii din lista nominală a publicației, pentru care era cunoscută data morții până la 29 septembrie 2026.
Aproape 490.000 de decese înregistrate oficial, identificate în documente
Din analiza documentelor, jurnaliștii au identificat cel puțin 490.000 de militari ruși care au murit în războiul împotriva Ucrainei până la sfârșitul lunii septembrie 2026.
Cea mai mare parte a înregistrărilor, aproximativ 425.000, se referă la decese pentru care cauza indicată este legată de acțiuni militare. O altă categorie importantă, de aproximativ 45.000 de persoane, cuprinde militari declarați morți prin hotărâri judecătorești. În aceste cazuri, persoanele figurau anterior ca dispărute, iar decesul a fost recunoscut ulterior de instanțe.
Alte aproximativ 20.000 de înregistrări au fost incluse pe baza unor indicii suplimentare. Printre acestea se numără mențiuni privind serviciul militar, răni provocate de explozii sau arme de foc și formulări specifice din documentele medicale.
Cercetătorii au aplicat și filtre pentru a evita includerea civililor uciși în atacuri sau a persoanelor care au murit din cauze fără legătură cu războiul. De asemenea, au exclus anumite categorii de decese înregistrate pe teritoriul Rusiei, acolo unde nu exista o legătură suficient de clară cu luptele.
Cele două publicații subliniază că cifra de aproape 490.000 reprezintă decese deja înregistrate în documentele analizate, nu totalul real al militarilor ruși care și-au pierdut viața. O parte dintre decese ajung în registre cu întârzieri considerabile, iar alte persoane dispărute nu au fost încă declarate oficial moarte.
De ce numărul real al militarilor morți ar putea depăși 700.000
Una dintre cele mai importante concluzii ale investigației privește diferența dintre decesele deja înregistrate și numărul real al militarilor care au murit pe front.
Meduza și Mediazona au observat că înregistrarea deceselor militarilor se face tot mai târziu. În unele situații, documentele sunt întocmite la săptămâni sau luni după moarte. Există și cazuri în care persoanele considerate dispărute sunt declarate decedate abia după o hotărâre judecătorească, ceea ce poate întârzia includerea lor în statisticile oficiale.
Pentru a estima numărul de decese care nu apar încă în registre, jurnaliștii au utilizat metode statistice folosite în matematică actuarială și epidemiologie. Acestea permit calcularea numărului probabil de evenimente care s-au produs deja, dar care nu sunt încă reflectate integral în bazele de date disponibile.
Pe baza acestor calcule, cele două publicații estimează că până la sfârșitul lunii septembrie 2026 numărul militarilor ruși morți ar fi depășit 700.000. Diferența față de cele aproximativ 490.000 de decese deja înregistrate este explicată în principal prin întârzierile de raportare și prin categoria persoanelor dispărute, dintre care multe ar urma să fie declarate ulterior decedate.
Autorii cercetării atrag însă atenția că estimarea pentru perioada cea mai recentă are o marjă de incertitudine mai mare. Datele din ultimul an sunt incomplete, iar numărul deceselor înregistrate cu întârziere poate modifica bilanțul. Pentru anii anteriori, calculele sunt considerate mai precise, deoarece a existat mai mult timp pentru actualizarea registrelor.
Alte publicații independente au ajuns la cifre apropiate
Investigația Meduza și Mediazona nu este singura analiză realizată pe baza informațiilor obținute în urma atacului informatic asupra Rosstat. Mai multe redacții și echipe de cercetare au studiat aceeași arhivă, ajungând la estimări apropiate în ceea ce privește numărul de decese deja înregistrate.
Potrivit Mediazona, publicația „Vajnîe Istorii” a identificat aproximativ 499.000 de militari ruși morți, incluzând și cetățeni străini. The Insider a estimat numărul la aproximativ 472.000, în timp ce Novaya Gazeta Europe a ajuns la circa 490.000. Serviciul rus al BBC a publicat, de asemenea, o estimare de aproximativ 490.000 de decese.
Centrul de investigații Dossier a indicat un bilanț cuprins între 521.000 și 537.000 de morți, incluzând și cetățeni străini. Diferențele dintre rezultate sunt explicate prin criteriile folosite de fiecare echipă pentru selectarea și clasificarea înregistrărilor.
Apropierea acestor estimări reprezintă un element important al verificării, însă cifrele nu trebuie confundate cu numărul nominal al militarilor identificați individual. Listele nominale publicate de Mediazona și BBC se bazează pe informații apărute în surse deschise, precum necrologuri, anunțuri ale autorităților locale, mesaje ale familiilor și fotografii de la înmormântări. Aceste liste nu cuprind toate decesele, deoarece nu fiecare pierdere ajunge să fie făcută publică.
Moscova nu a mai publicat un bilanț oficial al militarilor ruși morți din 2022
Autoritățile ruse nu au mai comunicat un bilanț oficial actualizat al militarilor uciși în Ucraina din septembrie 2022. În lipsa unor date publice complete din partea Ministerului rus al Apărării, publicațiile independente și organizațiile de cercetare au încercat să reconstituie dimensiunea pierderilor folosind informații disponibile în registre, documente judiciare și surse deschise.
În același timp, Statul Major ucrainean publică zilnic estimări privind pierderile armatei ruse, însă acestea reprezintă evaluări ale părții aflate în război și nu sunt echivalente cu un bilanț verificat independent al militarilor decedați.
Noua investigație Meduza și Mediazona oferă o imagine mai amplă asupra pierderilor rusești, deoarece combină datele din registrele de stare civilă cu informații din alte baze și încearcă să estimeze inclusiv numărul persoanelor care au murit, dar nu figurează încă în evidențele oficiale.
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