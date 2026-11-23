Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 23:45

O investigație realizată de Meduza și Mediazona, pe baza unor documente obținute în urma unui atac informatic asupra Rosstat, indică cel puțin 490.000 de militari ruși decedați până la sfârșitul lunii septembrie 2026. Dacă sunt luate în calcul și persoanele dispărute, bilanțul estimat depășește 700.000.

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