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ExclusivExtern· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru: Ce se ascunde sub intenția Rusiei de a trimite o bombă nucleară în spațiu și ce urmări ar avea o asemenea acțiune
Publicat23 nov. 2026, 20:06
SursăRealitatea PLUS
Alertă nucleară în spațiu! Serviciile occidentale de informații avertizează că Rusia ar putea lansa un satelit dotat cu arme nucleare, provocând o nouă escaladare a tensiunilor internaționale. Cu mai multe detalii vine Ana-Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.
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