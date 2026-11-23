Răspunsul șefului NATO, după ce Zelenski a cerut din nou aderarea Ucrainei. Ce condiție lipsește pentru admiterea în Alianță
Mark Rutte. Foto: Profimedia
Ucraina nu beneficiază de sprijinul unanim al statelor membre NATO pentru aderare, a declarat Mark Rutte la Berlin. În aceeași reuniune, Volodimir Zelenski a cerut din nou admiterea țării sale în Alianță, pe care o consideră cea mai sigură garanție de securitate.
Aderarea Ucrainei la NATO nu beneficiază, deocamdată, de susținerea tuturor statelor membre ale Alianței. Secretarul general Mark Rutte a confirmat luni, la Berlin, că nu există un consens în privința primirii Kievului în organizația militară occidentală, chiar dacă țării i-a fost recunoscută perspectiva unei eventuale aderări.
Declarația a fost făcută în cadrul reuniunii anuale a Adunării Parlamentare a NATO, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reluat solicitarea ca țara sa să fie primită în Alianța Nord-Atlantică. Rutte a explicat că, în acest moment, nu există unanimitatea necesară printre membrii organizației.
Șeful NATO a insistat și asupra faptului că decizia privind primirea unui nou stat aparține exclusiv Alianței, nu altor actori implicați în conflictul din Ucraina.
„Există o claritate totală în cadrul Alianței că atunci când vine vorba de poziția noastră în privința a cine să fie membru al NATO, da sau nu, NATO este cea care decide”, a subliniat Mark Rutte.
Ce spune Rutte despre o eventuală negociere cu Rusia
Secretarul general al NATO a făcut o distincție între decizia privind extinderea Alianței și posibilitatea ca aderarea Ucrainei să fie discutată în cadrul unor negocieri cu Rusia. Potrivit acestuia, cele două chestiuni trebuie tratate separat, iar discuțiile despre un eventual acord nu pot fi purtate înainte ca negocierile propriu-zise să înceapă.
Rutte a comentat și eforturile depuse de administrația americană pentru a pune în mișcare un proces de negociere, precizând că Washingtonul colaborează îndeaproape cu Ucraina și cu statele europene.
„Dar problema cu speculațiile privind aceste discuții este că pentru a specula despre discuții, avem nevoie de discuții”, a spus el.
Mark Rutte a descris drept „herculeene” eforturile Statelor Unite de a determina începerea negocierilor. Totuși, secretarul general al NATO a atras atenția că evoluția acestui demers depinde și de disponibilitatea liderului de la Kremlin de a participa la proces.
„NATO are nevoie ca președintele rus Vladimir Putin să colaboreze pentru a vedea cum se termină totul”, a adăugat Rutte.
Zelenski cere din nou admiterea Ucrainei în NATO
În aceeași reuniune de la Berlin, președintele Volodimir Zelenski a transmis un nou apel pentru primirea Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică. Liderul de la Kiev s-a adresat Adunării Parlamentare a NATO prin videoconferință, din capitala ucraineană, și a susținut că statutul de membru ar reprezenta o soluție mai solidă pentru securitatea europeană decât garanțiile oferite în afara organizației.
Zelenski a comparat aderarea la NATO cu mecanismele de protecție care ar urma să reproducă prevederile Articolului 5 din Tratatul Alianței, cel referitor la apărarea colectivă. În opinia sa, admiterea Ucrainei ar fi o variantă mai eficientă și mai sigură decât construirea unui sistem separat de garanții.
Președintele ucrainean a ridicat și problema modului concret în care ar funcționa aceste angajamente în cazul unui nou atac rusesc. El a cerut clarificări privind statele care ar interveni în apărarea Ucrainei, măsurile pe care partenerii le-ar lua și forțele militare care ar putea fi trimise pe teritoriul țării.
Zelenski a argumentat că aderarea ar oferi o protecție mai credibilă și ar consolida, în același timp, capacitatea NATO.
„Aderarea Ucrainei la NATO ar reprezenta o soluție mai bună pentru securitatea europeană decât garanțiile de securitate care nu fac decât să amintească clauza de apărare reciprocă prevăzută la articolul 5 din Tratatul NATO”, a susținut liderul de la Kiev.
Rusia se opune extinderii NATO către Ucraina
Moscova respinge în continuare perspectiva ca Ucraina să devină membră a Alianței Nord-Atlantice. Deși NATO a convenit, în principiu, că statul ucrainean ar trebui să ajungă membru al organizației, această perspectivă nu s-a transformat într-un acord unanim între cele 32 de state aliate.
Statele Unite s-au opus în ultimii ani unei aderări imediate a Ucrainei, iar pozițiile diferite din interiorul organizației mențin subiectul fără o soluție politică. Declarația făcută luni de Mark Rutte reconfirmă că perspectiva aderării există, însă nu sunt întrunite condițiile pentru ca aceasta să devină realitate în prezent.
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