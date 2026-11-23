Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 nov. 2026, 18:01

Ucraina nu beneficiază de sprijinul unanim al statelor membre NATO pentru aderare, a declarat Mark Rutte la Berlin. În aceeași reuniune, Volodimir Zelenski a cerut din nou admiterea țării sale în Alianță, pe care o consideră cea mai sigură garanție de securitate.

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