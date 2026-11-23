Publicat 23 nov. 2026, 16:22 Actualizat 23 nov. 2026, 16:25

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat luni organizarea cât mai rapidă a unor negocieri de pace pentru Ucraina, la care să participe atât Europa, cât și Statele Unite și Rusia. Totodată, liderul de la Kiev a pledat din nou pentru aderarea țării sale la NATO, relatează AFP.

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