Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat luni organizarea cât mai rapidă a unor negocieri de pace pentru Ucraina, la care să participe atât Europa, cât și Statele Unite și Rusia. Totodată, liderul de la Kiev a pledat din nou pentru aderarea țării sale la NATO, relatează AFP.
Participarea europenilor la negocierile de pace ar reprezenta o premieră, în condițiile în care, până acum, statele europene au avut doar un rol consultativ. Ideea implicării directe a Europei în discuții a revenit în prim-plan, fiind susținută de Statele Unite, iar cancelarul german Friedrich Merz a declarat săptămâna trecută că o astfel de reuniune ar putea avea loc ”în curând”.
Zelenski reafirmă obiectivul aderării Ucrainei la NATO
Președintele ucrainean a insistat din nou asupra aderării țării sale la NATO, în contextul în care Statele Unite au menționat săptămâna trecută posibilitatea de a oferi Ucrainei, în cazul încheierii unui acord de pace, garanții de securitate echivalente cu protecția prevăzută de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, care stabilește principiul apărării colective între aliați.
Mai multe state membre NATO, printre care Statele Unite și Germania, și-au exprimat în trecut rezervele față de aderarea Ucrainei, o perspectivă considerată de Moscova drept o linie roșie.
Prezent la reuniunea anuală a Adunării Parlamentare a NATO de la Berlin, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a reafirmat sprijinul organizației pentru Ucraina, dar a evitat să ofere un răspuns clar în privința aderării acesteia.
Secretarul general a respins însă ferm ideea ca puteri externe, precum Rusia, să poată decide cine are dreptul să adere la Alianță.
Kievul cere claritate privind viitoarele garanții de securitate
În acest context, Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina are nevoie de răspunsuri concrete cu privire la viitoarele garanții de securitate și la modul în care partenerii internaționali ar reacționa în cazul unei noi agresiuni.